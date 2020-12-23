Чибис: действующие в Арктике льготы обеспечили рост инвестиций, несмотря на пандемию

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Действующие на территории Арктической зоны РФ (АЗРФ) льготы позволили обеспечить рост инвестиций и увеличение налоговых отчислений, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"От всех арктических регионов хотел бы поблагодарить вас за внимание к Арктике. Это не только внимание в виде утвержденной ранее вами стратегии развития Арктики, это конкретные результаты и работа правительства по созданию территории опережающего развития - первой в Арктике <…> и целого пакета льгот, который нам позволил в период пандемии обеспечить рост инвестиций и увеличение налоговых отчислений", - сказал Чибис.

Он также отметил, что это, в свою очередь, позволило выделить дополнительные ресурсы для выполнения социальных задач на территории АЗРФ.

"Будущее у нас когда-то было за Сибирью, теперь - за Арктикой. Так и будем действовать энергично и дальше", - сказал президент.

Ранее Чибис сообщал, что резиденты территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики", которые появились в Мурманской области благодаря льготам в рамках ТОР и АЗРФ, направили дополнительно в бюджет более 1 млрд рублей в 2020 году. На сегодняшний день резидентами ТОР "Столица Арктики" также являются ООО "Новатэк-Мурманск", ООО "Терминал "Ударник" и ООО "Ренейссанс Арктик" с общим объемом инвестиций более 95 млрд рублей. Четвертым резидентом ТОР стало ООО "Морской терминал Тулома" с объемом инвестиций более 12,5 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в мире экономической зоной площадью почти 5 млн кв. км с конкурентоспособным набором преференций. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Законы предполагают предоставление резидентам льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.