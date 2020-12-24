В Якутии для строительства торгово-логистического центра в 2021 году выделят 35 млн рублей

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Строительство торгово-логистического центра (ТЛЦ) для хранения и обеспечения жителей овощами и фруктами планируется в 2021 году в арктическом поселке Белая Гора Абыйского района Якутии. На эти цели из бюджета республики предусмотрено 35 млн рублей, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор компании "Туймаада-Агроснаб" (управляющая организация "Якутоптторг") Николай Алексеев.

Во время летней навигации в отдаленные северные поселки Якутии завозят продукты питания, уголь, нефтепродукты и другие жизнеобеспечивающие грузы. Навигация по арктическим и северным рекам в республике завершается в конце сентября - начале октября.

"В бюджете республики на 2021 год предусмотрено 35 млн рублей [на строительство ТЛЦ]", - сказал Алексеев, отметив, что строительство запланировано в поселке Белая Гора.

Он добавил, что проводится работа по увеличению суммы финансирования для открытия подобных центров и в других районах Якутии - Булунском, Нижнеколымском и Усть-Янском. "В этих районах предполагается реконструкция находящихся там сооружений. Проработка таких технических вопросов как проектирование, создание проектно-сметной документации и выделение земельных участков подходит к завершению", - добавил Алексеев.

Основная задача "Якутоптторга" - обеспечение жителей необходимыми социально-значимыми продовольственными товарами. Организация обслуживает 12 арктических районов региона (все, кроме Анабарского, где уже работает ТЛЦ). Действующие склады предприятия в 18 филиалах являются постройками 1980-х годов, износ некоторых из них превышает 80%. Во многих из них нет складов, позволяющих хранить овощи и скоропортящиеся продукты питания.

Строительство 12 торгово-логистических центров в опорных населенных пунктах Арктической зоны Республики Саха (Якутия) вошло в Стратегию социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года. На эти цели, по данным пресс-службы "Якутоптторга", требуется примерно 780 млн рублей.