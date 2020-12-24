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Глава Якутии объявил 2021 год Годом здоровья в регионе

По словам Айсена Николаева, нет ничего более ценного, чем жизнь человека

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев объявил предстоящий 2021 год Годом здоровья. Об этом он сообщил в четверг, выступая с посланием к Государственному собранию (Ил Тумэн) республики.

"Нет ничего более ценного, чем жизнь человека, нет ничего важнее, чем забота о человеке. Именно поэтому я объявляю 2021 год в Республике Саха (Якутия) Годом здоровья", - сказал Николаев.

2020 год был объявлен в регионе Годом патриотизма. Мероприятия Года патриотизма в республике были проведены по шести направлениям - "Наша малая Родина", "Якутия - форпост России", "Помним. Гордимся. Благодарим", "Пространство - духовность. Культура", "Дни единых действий" и "Медиа республики".

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РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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