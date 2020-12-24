Заказник "Плейстоценовый парк" в Якутии получил статус резидента Арктической зоны РФ

ТАСС, 24 декабря. Заказник "Плейстоценовый парк", расположенный на северо-востоке Республики Саха (Якутия), получил статус резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

"Парк <…> является домом для нескольких видов крупных травоядных животных - северных оленей, якутских лошадей, лосей, степных бизонов, зубров, овцебыков, яков, калмыцких коров и овец. Режим АЗРФ позволит сэкономить нам средства за счет льгот по налоговым и страховым взносам и даст возможность направлять больше средств для проведения дальнейших экспериментов, обустройства территории и приобретения новых видов животных. Это окажет ощутимую поддержку нашему проекту, так как он финансируется за счет научных грантов, спонсорской поддержки и краудфандинга", - цитирует КРДВ индивидуального предпринимателя, ученого Никиту Зимова, под руководством которого работает парк.

Плейстоценовый парк был основан в 1996 году российским ученым-экологом Сергеем Зимовым. В течение четверти века на территории заказника проводится эксперимент по воссозданию экосистемы "мамонтовых степей", существовавшей в Северном полушарии во времена плейстоцена.

"Согласно одной гипотез, исчезновение растительности и последующее превращение тундростепи в современную болотистую тундру стало следствием гибели фауны крупных и средних млекопитающих, произошедшей примерно 12-13 тысяч лет назад. Создатели масштабного эксперимента уверены в возможности воссоздать тундростепи путем восстановления популяции травоядных животных, которые могут жить на северных территориях", - отмечается в сообщении.

По данным КРДВ, в настоящее время заключено 33 соглашения с резидентами АЗРФ, которые планируют реализовать проекты на сумму более 178 млрд рублей и трудоустроить 4,3 тыс. человек. На рассмотрении и подписании находятся еще десять заявок на получение статуса резидента АЗРФ, объем инвестиций по ним составляет 1,94 млрд рублей, проектами предусмотрено создание 544 рабочих мест. Процесс получения статуса резидента АЗРФ максимально упрощен, подать заявку можно на портале Arctic Russia.