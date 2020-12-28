Число посетителей Кавказского заповедника выросло почти на 30%

ТАСС, 28 декабря. Пандемия коронавируса не отразилась негативно на туристическом потоке в Кавказской государственный природный биосферный заповедник, в текущем году его посетили 320 тыс. человек. В прошлом году гостями заповедных троп стали чуть более 250 тыс. человек, сообщил ТАСС директор заповедника Сергей Шевелев.

"На текущий момент Кавказский заповедник посетило уже почти 320 тыс. человек. И это учитывая, что почти три месяца мы были закрыты для посетителей из-за пандемии. В июле и августе, которые считаются временем отпусков, поток гостей заповедных территорий возрос почти в два раза", - сказал он, уточнив, что два предыдущих года заповедник посещало по 250 тыс. туристов.

Рост числа туристов в заповедник связывают, прежде всего, с передачей в минувшем году в его управление дендрологического парка "Южные культуры", расположенного в Адлерском районе. Старейший на Черноморском побережье парк, основанный в 1911 году, признан одним из самых любимых мест для отдыха всей семьей. За год в нем побывали порядка 120 тыс. человек. Успеху "Южных культур" у туристов поспособствовало иммерсивное световое мультимедийное шоу "Оживший парк", сценой для которого стали аллеи и растения, пояснил Шевелев.

По его словам, двенадцать горных маршрутов заповедника посетили порядка 75 тыс. человек. Самым популярным стал маршрут "Через горы к морю" - знаменитая "тридцатка", ежедневно постояльцами расположенного на нем приюта "Фишт" стали 630 туристов, тогда как в минувшем - максимум 400. Успешно развиваются и маршруты на Красной поляне и в Карачаево-Черкесии, где все больше любителей активного отдыха стремится полюбоваться красотой Имеретинских озер.

"Турсезон у нас прошел без ЧП и природоохранных нарушений. В этом году мы впервые ввели на турстоянках должность смотрителя туристического приюта, который встречает и размещает гостей, следит за их дисциплиной. Интерес к заповеднику у туристов стабильно растет, но, поскольку это именно заповедная зона, новые турмаршруты мы создавать не будем", - добавил собеседник агентства.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.