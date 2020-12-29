Автопарк УМВД Тверской области пополнился 85 машинами с системами видеонаблюдения

ТАСС, 29 декабря. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник передал областному управлению МВД ключи от 85 автомобилей, закупленных за счет федерального и регионального бюджетов, - это самая крупная партия автомобилей, приобретенных для подразделений регионального управления МВД за последние годы, сообщила пресс-служба облправительства.

"85 автомобилей Lada Granta, "УАЗ-Патриот", Skoda Octavia, Lada Niva и ГАЗ-32215 будут работать в 14 муниципальных образованиях Тверской области. Новые машины оснащены необходимым оборудованием, в том числе системами мобильного видеонаблюдения, громкоговорителями, дополнительными выносными комплексами освещения, алкотестерами и измерителями уровня тонировки", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Переданные автомобили предназначены для патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, участковых уполномоченных, дежурных частей и следственных подразделений полиции.

По данным пресс-службы, это самая крупная партия автомобилей, приобретенных для регионального управления МВД за последние годы, которая позволит значительно обновить автопарк. "В регионе ежегодно ведется работа по обновлению автопарка подразделений и ведомств внутренних дел. За последнее время поставлено более 240 единиц новой техники", - приводит пресс-служба слова Рудени.