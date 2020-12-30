Власти Камчатки задействуют рыболовецкие компании в развитии отдаленных поселков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Камчатки в 2021 году заключат с рыболовецкими компаниями первые соглашения о благоустройстве отдаленных поселков, сообщил в интервью ТАСС губернатор Владимир Солодов.

Рыбаки Камчатки обеспечивают более 30% общероссийского улова и около 40% вылова в дальневосточном бассейне. Однако в большинстве рыболовецких поселков региона нет развитой инфраструктуры.

"Нам нужно максимально вовлечь местных жителей в промышленное рыболовство, а рыболовецкие компании - в обустройство северных поселков. Мы должны вместе договориться о том, как это будет, чтобы не просто нагружать предприятия, а предлагать им что-то взамен. В следующем году первые такие соглашения мы заключим", - сказал Солодов.

В 2020 году все рыболовецкие предприятия Камчатского края суммарно выловили около 190 тыс. тонн лосося от заявленных 240 тыс. тонн. Основной причиной сложной путины ученые назвали глобальные изменения в Мировом океане и, как следствие, низкие подходы рыбы.