Аэропорт Краснодара не будет принимать и отправлять рейсы до 00:00 из-за снегопада

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Аэропорт Краснодара продлил приостановку работы до 00:00 мск, чтобы ликвидировать последствия начавшегося ночью снегопада, сообщили в воскресенье в пресс-службе аэропорта. Из-за непогоды аэропорт не принимает рейсы с 08:30 мск.

"В связи с необходимостью расчистки аэродрома от снега аэропорт Краснодар принял решение продлить закрытие аэродрома на прилет и вылет до 00:00 18 января. Задержано 16 рейсов. Отменено 11 рейсов на вылет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с пассажирами работают представители авиакомпаний, все находящиеся в терминале пассажиры задержанных рейсов обеспечены напитками и горячим питанием.

В пятницу работа аэропорта также была нарушена из-за неблагоприятных метеоусловий. В кубанском гидрометцентре ТАСС сообщали, что выпавший в Краснодарском крае в ночь на пятницу снег будет лежать в регионе в течение недели, синоптики прогнозировали заморозки и новые снегопады.

В новость были внесены изменения (19:32 мск) - добавлены подробности