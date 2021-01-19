В Удмуртии реализуют шесть туристических проектов на президентские гранты

ИЖЕВСК, 19 января. /ТАСС/. Проекты в сфере туризма реализуют в Удмуртии благодаря поддержке Фонда президентских грантов. В числе шести проектов - создание "Симулятора Средневековья" в Глазовском районе республики, а также проект "Сибирский тракт в миниатюре" в Селтинском районе. Об этом сообщается во вторник на сайте главы и правительства региона.

"Шесть туристических проектов из Удмуртии выиграли в первом в этом году конкурсе Фонда президентских грантов. Общая сумма грантов составила более 12 млн рублей", - сказано в сообщении.

На реализацию проекта "Симулятор Средневековья "Дондывакыт" ("Эпоха Донды")" направят 1,9 млн рублей. На эти средства планируется в том числе создать специальное приложение для гаджетов, при помощи которого посетители парка "Дондыдор" смогут в игровой форме познакомиться с бытом и праздниками средневекового ребенка или юноши. Также в Глазовском районе, где располагаются городища древних удмуртов, появятся новые локации для привлечения туристов. На средства гранта в размере 2,7 млн рублей реализуют проект "Сибирский тракт в миниатюре". В Селтинском районе появится историко-парковая зона со стилизованным участком Государевой дороги и макетами архитектурных достопримечательностей в миниатюре в деревянном исполнении.

Еще 4,6 млн рублей направят на проект "Хранители" в Игринском районе. Здесь появится четыре технически оснащенные рабочие площадки - "Лаборатория традиционной культуры". Они будут созданы по аналогии с деревней Сеп, где расположен "Народный музей исчезнувших деревень". Еще почти 500 тыс. рублей выделили на создание турмаршрута "Разноцветные Сарамаки", в который войдет посещение трех деревень.

Поддержку также получил проект "История одного завода" (Красногорский район), основной идеей которого является сохранение истории стеклозавода в селе Валамаз. Здесь обустроят интерактивную музейную комнату и в 2022 году проведут фестиваль "Калейдоскоп талантов". Также обладателями гранта стали инициаторы проекта "Этнокультурный центр "Губи Тур", который направлен на продвижение бренда "Удмуртия - грибная сторона".

По данным правительства Удмуртии, в регионе 117 организаций ведут экскурсионную деятельность. В 2020 году в республике создали 39 новых турмаршрутов, всего в городах и районах действует 221 программа приема. По итогам прошлого года турпоток в республику составил порядка 335 тыс. человек.

В 2020 году Фонд президентских грантов поддержал 5 319 проектов из всех регионов России, общая сумма грантов составила 11 млрд рублей. В прошлом году фонд провел три конкурса вместо традиционных двух. Третьим стал специальный конкурс для поддержки социально-ориентированных НКО, которые участвовали в борьбе с коронавирусной инфекцией и последствиями ее распространения.