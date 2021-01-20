В Барнауле ликвидировали аварию, оставившую без воды около 1,2 тыс. жителей

БАРНАУЛ, 20 января. /ТАСС/. Коммунальщики ликвидировали аварию на трубопроводе, в результате которой около 1,2 тыс. жителей Барнаула в Алтайском крае двое суток сидели без воды, сообщает пресс-центр мэрии города в среду.

"Специалисты барнаульского водоканала ликвидировали повреждение на водоводе диаметром 800 мм в районе дома 107 по улице Малахова. В 4:50 часов утра (00:50 мск) завершены сварочные работы, осуществляется заполнение водовода. Затем будет возобновлена подача воды", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, авария по улице Малахова произошла 18 января утром. В результате вода начала изливаться на дорогу. Коммунальщики расчистили наледь, однако решили начать ремонт в ночное время, так как улица Малахова - одна из крупнейших транспортных магистралей города. В мэрии ТАСС уточняли, что полностью отключать водоснабжение не планируется, но будет снижено давление воды в домах для 180 тыс. жителей. Накануне в пресс-центре уточнили, что жителям нескольких десятков домов все-таки пришлось отключить воду.