Мурманская область в 2020 году приняла на работу более 20 "земских докторов"

МУРМАНСК, 20 января. /ТАСС/. Более 20 медицинских работников приехали в Мурманскую область по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и трудоустроены в отдаленные города и поселки региона. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

"Более 20 медицинских работников в 2020 году приехали в Мурманскую область по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Программы позволили привлечь необходимых специалистов в такие населенные пункты как Зареченск, Никель, Заполярный, Североморск-3, Кандалакша", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Печенгская центральная районная больница (ЦРБ) в Никеле пополнилась пятью специалистами, по три специалиста трудоустроены в Кандалакшскую, Кольскую и Мончегорскую ЦРБ и Оленегорскую ЦГБ, два специалиста - в Апатитско-Кировскую ЦГБ, по одному специалисту в ЦРБ ЗАТО г. Североморск и Мончегорскую стоматологическую поликлинику.

В правительстве отметили, что начиная с 2020 года врачи, трудоустроенные в селах и поселениях городского типа, получают выплату в размере 2 миллионов рублей. Врачи, принятые на работу в малые города (численностью населения до 50 тысяч человек), и средний медицинский персонал получают по 1 миллиону рублей.

"Земский доктор" и "Земский фельдшер" - это программы поддержки работников здравоохранения, которые переехали в сельскую местность, они стартовали в 2012 году. Первоначально планировалось завершить их в 2016 году, но программы продолжают действовать, с 1 января 2020 года участниками программы "Земский доктор" станут врачи и фельдшеры всех возрастов, государство готово выделить 237,5 млрд рублей.