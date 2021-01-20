Трасса "Кавказ" в 2021 году станет в Кабардино-Балкарии четырехполосной на всем протяжении

НАЛЬЧИК, 20 января. /ТАСС/. Трасса федерального значения Р-217 "Кавказ" на всем участке, проходящем по территории Кабардино-Балкарии (КБР), станет в 2021 году четырехполосной. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

О планах ремонта и реконструкции автомобильной дороги шла речь в ходе встречи глав КБР Казбека Кокова и Карачаево-Черскесии Рашида Темрезова с начальником Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Русланом Лечхаджиевым.

"В 2021 году планируется капитальный ремонт двух участков трассы "Кавказ" общей протяженностью 23 км. До четырех полос будет расширен отрезок село Прогресс - село Куба-Таба (с 405-го по 413-й км) и село Аргудан - граница с Северной Осетией (с 482-го по 497-й км). Проекты находятся в стадии разработки проектной документации", - цитирует начальника ФКУ Упрдор "Кавказ" Лечхаджиева пресс-служба.

Дорожники в настоящее время продолжают работы по расширению с двух до четырех полос движения на трех участках трассы "Кавказ" общей протяженностью 37 км. Завершить весь комплекс работ планируется в 2021 году.

Помимо этого, ведется работа по защите от размывов свайными стенами в грунте 19 участков автодороги "А-158", единственной дороги, ведущей к местам отдыха у подножия Эльбруса; начат капитальный ремонт путепровода в селении Малка и моста через реку Малка на 405-м километре трассы "Кавказ". После завершения работ автодорога "Кавказ" станет четырехполосной на всем своем протяжении по территории Кабардино-Балкарии.

Коков выразил благодарность руководству и коллективу Упрдор "Кавказ" за проделанную работу. "Для нас сегодня развитие федеральных дорог - это рост экономики, развитие этой инфраструктуры, конечно же, положительно сказывается и на благосостоянии жителей республики. Но самое главное - это безопасность жителей и гостей Кабардино-Балкарии", - цитирует Кокова его пресс-служба.