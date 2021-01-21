Жителей труднодоступного села на Ямале привили от коронавируса

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Жителей труднодоступного села Пельвож в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) привили вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Сегодня в рамках прививочной кампании в поликлинике Салехардской окружной клинической больницы прививку от коронавируса получили жители Пельвожа. Накануне специалисты окружной больницы и администрации Салехарда побывали в отдаленной и труднодоступной территории города и проинформировали население о вакцинации. Также местным жителям помогли зарегистрироваться на портале госуслуг - это необходимо, чтобы все, кто получает вакцину, могли вести дневник самочувствия", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства, в настоящее время прививку получили около 10 жителей Пельвожа.

Сейчас на Ямал ожидается поставка крупной партии вакцины "Гам-ковид-вак". Все медицинские учреждения готовятся начать массовую вакцинацию населения. На сегодняшний день на Ямале от коронавируса привились 1 716 человек, 746 из них получили вакцину двукратно. Все чувствуют себя хорошо.

"В первую очередь на Ямале прививочная кампания была организована для медиков. По мере поступления вакцины к приоритетным для вакцинации категориям подключили педагогов, соцработников, полицейских и спасателей, волонтеров, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. С началом массовой вакцинации привиться смогут все желающие", - добавили в правительстве.