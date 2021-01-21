В Оренбурге на территории полигона ТКО построят мусоросжигательный завод

ОРЕНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Компания-инвестор готовит проект мусоросжигательного завода в Оренбурге, который планирует ввести в эксплуатацию до 2024 года. Об этом журналистам сообщил основной бенефициар ООО "Природа" - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Оренбургской области Сергей Черный.

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"Мы будем строить мусоросжигательный завод. Думаю, что до 2024 года мы его построим с выработкой электро и тепловой энергии. Есть договоренность с губернатором по передаче [ресурсов] в городские сети, что немного удешевит и составит конкуренцию", - сказал Черный.

По словам бизнесмена, завод появится на территории полигона ТКО в Оренбурге, где в настоящее время работает мусоросортировочный комплекс. На заводе будут перерабатывать не только привезенный и отсортированный мусор, но и отходы, скопившиеся на полигоне за многие годы его существования. "Будем разбирать полигон, который накопился, чтобы к 2030 году по нашим планам не осталось полигона даже в помине", - уточнил Черный. Он уверил, что будут использовать самые современные технологии, поэтому жители города не будут чувствовать никакого запаха от сжигания мусора и даже не увидят дым.

Министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский отметил, что создание мощного утилизационного комплекса с мусоросжигательным заводом предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами. Он должен появится в регионе к 1 января 2024 года. Ввод в эксплуатацию завода, по словам министра, позволит исполнить целевые показатели по переработке мусора, так как около 50% отходов на территории области приходятся именно на Оренбург.