В Петербурге открылся после капремонта пешеходный мост через Дудергофку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Пешеходный мост через реку Дудергофку в Красносельском районе Санкт-Петербурга открылся после капитального ремонта. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"СПб ГБУ "Мостотрест" выполнил ремонтные работы на пешеходном мосту через реку Дудергофку в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Переправу, находившуюся в предаварийном состоянии, привели в нормативный вид", - говорится в сообщении.

Специалисты восстановили железобетонную плиту прохожей части и промежуточные опоры моста, выровняли блоки устоев, возвратили в исходное положени пролетное строение, очистили и окрасили металлоконструкции и перильное ограждение. До ремонта элементы конструкции были разрушены, мост был непригоден для нормальной эксплуатации. Сейчас движение пешеходов по мосту полностью открыто.

Пешеходный мост через реку Дудергофку расположен между Речной улицей и Набережной улицей по правому берегу реки в поселке Старо-Паново. Длина переправы - 18 м, ширина - 1,75 м.

Как ранее сообщил директор компании Андрей Кочин, в текущем году планируют начать капитальные ремонты Биржевого моста через Малую Неву, соединяющего Васильевский и Петроградский острова, и Первого Елагина моста через Среднюю Невку в Петроградском районе города.