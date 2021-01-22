Глава Питкярантского района Карелии подал в отставку после аварии на водопроводе

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 января. /ТАСС/. Глава администрации Питкярантского района Карелии, где из-за замерзания центрального трубопровода без воды на несколько дней остались жители 10-тысячного города, подал в отставку. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте" в пятницу.

"Сегодня глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин написал заявление об отставке. Таким образом, Дмитрий Юрьевич взял на себя ответственность за аварию на городских сетях холодного водоснабжения, в результате которой более 10 тыс. горожан на протяжении нескольких дней оставались без воды", - говорится в сообщении.

Аварийное отключение водоснабжения в Питкяранте произошло 14 января. На фоне аномальных морозов, стоявших в регионе, специалисты не смогли отогреть поврежденный участок сети. На устранение последствий аварии из резервного фонда республики выделили 17 млн рублей. Водоснабжение в городе восстановили 19 января, однако отдельные дома до сих пор остаются без воды.

"Ситуация высветила проблемы, характерные для многих районов республики, и решать их нам предстоит комплексно. Однако в ситуации с Питкярантой есть четкое понимание ответственных за подготовку сетей к зимнему периоду и несвоевременное реагирование на возникающие проблемы", - подытожил Парфенчиков.