В Нижнем Новгороде ремонт трамвайных путей оценили в 5 млрд рублей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Более половины трамвайных путей в Нижнем Новгороде требуют капитального ремонта. Общая сумма, необходимая для проведения работ, составляет около 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте городской думы Нижнего Новгорода.

"В настоящее время в капитальном ремонте нуждаются более 100 км из существующих 180 км трамвайных путей. Стоимость капитального ремонта 1 км пути составляет около 50 млн рублей", - приводятся в сообщении слова гендиректора муниципального предприятия "Нижегородэлектротранс" Андрея Шекунова.

Он отметил, что своими силами предприятие может ремонтировать только около 15 км путей в год. В 2020 году предприятие занималось ремонтом поворотов, в 2021 году планирует заняться ремонтом путей на Окском съезде в Нижнем Новгороде.

В январе 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что необходимо развивать трамвайные маршруты в исторической части города, в том числе в районе улиц Ильинская и Рождественская. По словам главы регионы, трамвай играет большую роль для развития туристического потенциала города. К началу основных мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, которое отмечается в 2021 году, планируется запустить ретро-трамвай по улице Рождественской.

Система трамвайного сообщения в Нижнем Новгороде является одной из старейших в России. Она работает с 1896 года.