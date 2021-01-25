В Приморье после реабилитации выпустили на волю самку амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Самку краснокнижного амурского тигра, которую ранее забрали из естественной среды в Приморье из-за ее нападения на собак, выпустили на волю после реабилитации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Центра "Амурский тигр".

Тигрицу забрали из дикой природы в декабре 2020 года в Дальнереченском районе Приморья. Она повадилась нападать на собак в четырех расположенных рядом селах. Ее поместили в центр реабилитации в селе Алексеевка и наблюдали за тем, способна ли она избегать людей и самостоятельно охотиться. Положительные результаты тестов и характеристику потенциального места выпуска направили в Росприроднадзор, который одобрил возвращение тигрицы в дикую природу.

"Выпуск прошел в два этапа. Вечером в субботу, 23 января, в вольере в центре реабилитации инспектор охотнадзора Приморского края обездвижил тигрицу выстрелом из инъектора. Специалисты провели ветеринарный осмотр хищницы, надели на нее спутниковый ошейник и поместили в транспортировочную клетку. На следующий день хищница отправилась к месту выпуска, где, после того как открылась створка транспортировочной клетки, скрылась в тайге", - говорится в сообщении.

По словам директора центра Сергея Армилева, возраст тигрицы составляет 24-26 месяцев. Причиной ее появления у мест обитания людей с высокой вероятностью стали несанкционированные свалки отходов в лесах вокруг населенных пунктов. На свалках обитали стаи бродячих собак, которые и привлекли хищницу, а после привели в село.

"Анализы показали, что тигрица ничем не больна и травм у нее нет. Ее вес 100 кг, что позволяет ей охотиться на крупных копытных: все 8 охот на оленя и кабана, которые ей устраивали в центре реабилитации, завершились успешно. Хищница продемонстрировала, что людей она сторонится, следы хозяйственной деятельности предпочитает обходить стороной", - приводятся в сообщении слова директора МРОО "Центр "Тигр" Виктора Кузьменко.

Центр "Амурский тигр" - организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина. Центр работает без бюджетного финансирования благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц. В его задачи входит оценка состояния экосистем, в которых живет краснокнижный тигр, помощь организациям в его охране и экологическое просвещение.