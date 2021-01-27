Объем привлеченных в Татарстан инвестиций в 2020 году снизился на 6%

КАЗАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Объем инвестиций, привлеченных в Татарстан, по итогам 2020 года составил 602 млрд рублей, что на 6% ниже показателя 2019 года. Об этом на коллегии Агентства инвестиционного развития республики сообщила руководитель ведомства Талия Минуллина.

"Мы по-прежнему удерживаем вторую позицию в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив по инвестиционной привлекательности. Однако, конечно, в Татарстане инвестиции в основной капитал по оценке на 2020 год демонстрируют негативную динамику - порядка 6%. Иностранные инвестиции снизились многократно, частные инвестиции по оценке за ушедший год у нас упали на 6%. Доля капиталовложений из других субъектов выросла", - сказала она.

Только за девять месяцев прошлого года частные инвестиции из других регионов России в Татарстан выросли по сравнению с 2019 годом почти на 14%.

В прошлом году властям республики удалось привлечь 40 инвесторов для реализации своих проектов на территориях опережающего развития (ТОР) с объем инвестиций почти 11 млрд рублей. Еще 11 инвесторов, которые ранее получили статус резидентов ТОР, пересмотрели свои соглашения. Некоторые из них скорректировали планы в сторону увеличения инвестиций, добавила Минуллина.

Объем инвестиций в экономику Татарстана по итогам 2019 года вырос на 1,6% по отношению к 2018 году, до 640 млрд рублей.