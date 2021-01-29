Штормовое предупреждение объявили на 30 января на Курилах из-за метели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 января. /ТАСС/. Сахалинские спасатели в пятницу объявили на 30 января штормовое предупреждение на Курилах (Сахалинская область) в связи с прогнозируемой непогодой. Об этом сообщается в релизе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - говорится в сообщении.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, в субботу на территории Северо-Курильского, Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируются снег, местами сильный, штормовой ветер скоростью 20-25 м/с и метель. Сейчас на Курилах сильный снегопад, ветер скоростью около 10 м/c. На Сахалине спокойная погода, преимущественно без осадков.

Циклон пришел к региону со стороны Японского моря 27 января. Он принес метели и штормовой ветер. Сначала непогода установилась на территории Сахалина, а затем на Курилах. Закрылась паромная переправа на материк, сутки был ограничен проезд по автодороге Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск, были отменены некоторые внутриобластные рейсы.