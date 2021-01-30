В Дагестане намерены развивать сельский и лечебный туризм

МАХАЧКАЛА, 30 января. /ТАСС/. Агротуризм и лечебный туризм намерены развивать в Дагестане, сообщил врио главы региона Сергей Меликов в субботу на встрече с представителями бизнес-сообщества республики.

"Мы хотим некоторые крупные, стратегические проекты обозначить на федеральном уровне. На сегодняшний день мы видим три больших направления в трех зонах - юг, центр и север. Безусловно, Дербент, Сулакский каньон. И хотим попробовать на федеральном уровне развивать зону Ачикольских озер как туристический кластер, привлекающий рыболовов и охотников. И, конечно, побережье Каспия, но это больше не активный туризм, а лечебно-туристическое направление", - сказал Сергей Меликов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, несмотря на пандемию, турпоток в регион в прошлом году составил около 840 тыс. человек. "В 2019 году эта цифра составляла 850 тыс. человек", - сказал представитель пресс-службы.

Традиционно после завершения купального сезона на побережье Каспийского моря у туристов востребованы этнокультурные и экстремальные маршруты по высокогорью, но одним из самых популярных видов туризма в республике остается пляжный. Большое число туристов посещают Дербент с его Джума-мечетью (733-734 годы), которая считается одной из основных точек отсчета распространения ислама в России. Также у туристов востребованы маршруты в древние селения Старый Кахиб (Шамильский район), Гамсутль, Корода (Гунибский район).