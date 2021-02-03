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На Кубани в 2020 году ущерб от коррупции составил 25 млн рублей

В пресс-службе краевой прокуратуры ТАСС уточнили, что в следственные органы направили 87 материалов в отношении коррупционеров

КРАСНОДАР, 3 февраля. /ТАСС/. Коррупционные преступления стали причиной снятия с должностей 30 чиновников в Краснодарском крае в 2020 году. Об этом сообщил в ходе подведения итогов работы за прошедший год в среду прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. В пресс-службе краевой прокуратуры добавили, что общий ущерб от таких преступлений за год составил более 25 млн рублей.

"Дана правовая оценка деятельности 30 представителей власти [по подозрению в коррупционных преступлениях], которые лишились своих постов", - сказал Табельский.

В пресс-службе краевой прокуратуры ТАСС уточнили, что для организации уголовного преследования в следственные органы направили 87 материалов в отношении коррупционеров, причинивших ущерб в размере 25 млн рублей. Всего в прошлом году было выявлено более 7 тыс. нарушений, связанных с коррупцией.

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