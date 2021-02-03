Самарские власти направят предложения в Минтранс по реконструкции дороги М-5 после ДТП

САМАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Самарской области планируют обсудить с Министерством транспорта РФ предложения по реконструкции отрезка трассы М-5 "Урал", где произошло крупное ДТП под Сызранью. Об этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в среду в эфире телеканала ГТРК "Самара".

"По этому участку, который на [первый] взгляд абсолютно безопасен, но где произошла трагедия, мы будем вырабатывать дополнительные решения. Я уже дал соответствующее поручение Министерству транспорта Самарской области, коллеги отработали [его] с управляющей компанией трассы М-5 "Большая Волга". Подготовлено предложение, в том числе по реконструкции участка, чтобы были разделительные полосы, отбойники, чтобы исключить саму возможность выезда на встречную полосу, потому что именно такие ДТП наиболее опасные и приводят к жертвам", - сказал Азаров.

Он предполагает, что до конца недели во время рабочей поездки в Москву представит министру транспорта указанные предложения по реконструкции участка трассы. "Мы с моим коллегой Сергеем Ивановичем Морозовым, губернатором Ульяновской области, договорились, что подготовим предложения, письма поддержки будут из двух регионов", - сказал Азаров.

ДТП произошло 29 января на 873-м километре дороги М-5 у населенного пункта Заборовка. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и автобус. Погибли 12 человек, пострадали 24, 11 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".