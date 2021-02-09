В Якутии досрочно оформили в собственность первый дальневосточный гектар

ЯКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Семья из Вилюйска первой в Якутии досрочно оформила в собственность земельный участок, полученный по программе "Дальневосточный гектар". Об этом во вторник сообщили ТАСС в Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

В обычном порядке оформить в собственность дальневосточный гектар можно лишь через 4,5 года после заключения договора, однако после строительства дома жители могут сделать это раньше.

"В рамках реализации федерального закона о дальневосточном гектаре в городе Вилюйске впервые досрочно и бесплатно передан в собственность гражданина земельный участок", - сообщили в министерства.

В администрации Вилюйска отметили, что молодая семья получила участок в начале 2017 года. "В Вилюйске развито частное жилищное строительство. Согласно земельному кодексу Якутии участки для застройки предоставляются гражданам, имеющим трех и более детей, а также инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов. К сожалению, такая возможность для молодых семей отсутствует. С учетом этого, программа "Дальневосточный гектар" позволяет молодым семьям также активно строиться в городе", - сказали в администрации.

Там отметили, что еще один договор о досрочном предоставлении в собственность дальневосточного гектара в Вилюйске направлен в Росреестр.

Программа "Дальневосточный гектар" позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке. С марта 2019 года гектар могут получать и участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По мнению вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, развитие программы будет стимулировать создание более ста новых населенных пунктов в макрорегионе. Всего за время действия программы земельные участки в ДФО взяли свыше 85 тыс. человек.