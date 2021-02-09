Резкое похолодание придет на Юг России к концу недели после аномального тепла

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Температурные "качели" сохранятся на Юге европейской части России на текущей неделе, и вслед за аномальным теплом с превышением климатической нормы на 10-12 градусов к концу недели наступит резкое похолодание с мокрым снегом и ветром. Об этом ТАСС во вторник сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Тенденция на смену погодных процессов, которая наблюдалась в прошедшие дни на территории Юга европейской части России, сохранится. Опять несколько циклонов пройдут чуть севернее региона через территорию Украины и Черноземья и далее на Восток, а Юг европейской России будет оказываться то в зоне очень теплого воздуха, то в более холодных воздушных массах. К выходным после плюс 10-12 градусов по отношению к норме придет существенное похолодание, прогнозируется мокрый снег, гололедица, ветер", - сказал он.

В среду Юг России окажется в теплом секторе циклона с центром над восточными районами Украины. Погода будет облачной с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в горных районах - с мокрым снегом. Средний температурный фон превысит климатическую норму на 7-9 градусов. В четверг этот циклон сместится дальше на восток, его влияние на погоду региона ослабеет, и с юго-запада начнет приближаться следующий циклон.

В четверг на Юге России ожидается переменная облачность без существенных осадков, будет еще теплее - до плюс 10-12 градусов по отношению к климатической норме. В пятницу регион окажется в теплом секторе очередного активного Балканского циклона. Но уже в вечерние часы на Крым и Кубань начнет оказывать воздействие холодный атмосферный фронт, который принесет облачность, кратковременные дожди, ветер. В субботу прогнозируются дожди, местами с мокрым снегом, гололедицей.

В Краснодаре в среду днем 13-15 градусов тепла, в четверг - плюс 15-17 градусов, в пятницу - 13-15 градусов тепла, на выходных днях около нуля. В Сочи в среду плюс 16-18 градусов, четверг - 14-16 градусов тепла, пятницу - плюс 16-18 градусов, субботу и воскресенье - 4-6 градусов тепла.

В Симферополе в среду 11-17 градусов тепла, в четверг - плюс 15-17 градусов, в пятницу - 6-8 градусов тепла, на выходных - до 2 градусов мороза. В Волгограде в среду от нуля до 2 градусов тепла, в четверг - 5-7 градусов тепла, в пятницу - плюс 6-8 градусов, в субботу - 1-3 градуса тепла и в воскресенье - до 4 градусов мороза. В Ростове-на-Дону в среду ожидается 5-7 градусов тепла, в четверг - плюс 6-8 градусов, в пятницу - 11-13 градусов тепла. В выходные дни прогнозируют понижение температуры до 3-5 градусов мороза.