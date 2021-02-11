В Липецке отменили запрет на ночную работу кафе и ресторанов

ТАСС, 11 февраля. Власти Липецкой области отменили введенные в октябре 2020 года на фоне пандемии коронавируса ограничения в работе кафе и ресторанов. Об этом сообщила в четверг в своем Telegram пресс-служба администрации области.

"Решением оперативного штаба снят запрет на работу кафе и ресторанов после 23:00", - говорится в сообщении.

Власти Липецкой области из-за роста числа заражений коронавирусом в октябре 2020 года ввели ограничения на работу кафе и ресторанов, с полуночи до утра заведениям запретили принимать и обслуживать посетителей. Позже время работы сократили до 23:00.

В Липецкой области с начала пандемии выявили 22 516 случаев заражения коронавирусом, из них 18 875 человек выздоровели, 395 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая - масочный режим, который надо соблюдать в общественном транспорте, магазинах и других местах массового скопления людей.