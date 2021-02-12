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Космонавты на новом корабле "Орел" будут приземляться в районе Оренбурга

Пилотируемый космический корабль создается в рамках российской лунной программы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Корабль "Орел" после космического полета совершит посадку в районе Оренбурга. Об этом сообщил генеральный конструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Алексей Богомолов.

"Коллективом АО "ЦЭНКИ" совместно с кооперацией выбран район посадки возвращаемого аппарата в районе г. Оренбурга", - сообщил он в интервью газете "Космодромы России" (корпоративное издание ЦЭНКИ).

По его словам, успешно завершили выпуск эскизного проекта, который определил требования, состав оборудования и технологию работ с возвращаемым аппаратом корабля в районах его приземления.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланировали на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2028 году он должен совершить пилотируемый облет Луны.

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РоссияОренбургская область
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