"Лучше, чем до болезни". Как работает постковидная реабилитация в санаториях юга России

Санатории российского юга и Северного Кавказа запустили программы реабилитации для переболевших коронавирусом вскоре после начала пандемии, почти за год их прошли тысячи пациентов. Рассказывая о том, как на них повлияли процедуры и целебный воздух курортов, многие отмечают, что чувствуют себя даже лучше, чем до болезни, — начинают получать больше удовольствия от жизни, приходит долгожданная бодрость, а дышать становится легче

"Желание жить после долгой апатии" Санатории Кавказских минеральных вод и НИИ курортологии первыми в стране разработали и уже во втором квартале 2020 года запустили программы реабилитации для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Цель таких программ — восстановление иммунной системы и всего организма после перенесенной коронавирусной инфекции и воспаления легких, улучшение иммунитета, укрепление защитных функций, чтобы избежать возможного повторного заражения. Помимо распространенных по всей стране процедур — физиотерапии, ингаляций, лечебного плавания и массажей, ванн и грязелечения — используется региональная специфика: отдыхающим прописывают местные минеральные воды, включая одну из самых знаменитых — "Ессентуки № 4", и прогулки в парках, оборудованных около здравниц, рассказал генеральный директор ООО "Курортного управления санаториев ФНПР на КМВ" Николай Мурашко. Валерий Мацаев приехал на отдых в Кисловодск из Воронежской области вместе с друзьями Сергеем и Светланой. Они перенесли коронавирус и решили пройти курс в санатории им. Дмитрова, о котором узнали из СМИ и соцсетей. Всем троим врачи назначили масляные и щелочные ингаляции, соляную пещеру, аппаратную физиотерапию. Валерий отмечает, что после лечения чувствует себя намного лучше.

Описание Процедура в соляной пещере © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

"Ковид, помимо разных осложнений, вызывает еще и негативное настроение, даже депрессию. Выбирали мы с друзьями санаторно-курортное лечение на Кавминводах именно потому, что здесь все организовано так, что можно полностью расслабиться. За тобой ухаживают, положительные эмоции дают сеансы психотерапии, по вечерам есть развлекательные программы, работает фитобар с кислородными коктейлями. Все это улучшает общий настрой — и дышится легче, и бодрость появляется. Желание жить после долгой апатии", — уточнил Мацаев. Разрабатывая программы реабилитации, коллективы опирались на многолетний опыт, однако потребовалось и новое специальное оборудование. Например, в ессентукском санатории "Шахтер" появился первый на Северном Кавказе аппарат "Прокислород", который насыщает кровь кислородом и помогает быстрее восстановить легочную и середечную системы, — трехминутная процедура заменяет пациенту три часа прогулок по хвойному лесу. Согласно рекомендациям Минздрава РФ, выпущенным еще в июле, медицинскую реабилитацию после коронавируса рекомендуется провести в первые два месяца — тогда она более эффективна. "Увидела, как прекрасен мир" Санаторий "Лаго-Наки" расположен на живописном плато в предгорьях Кавказа в Адыгее. Он имеет медицинскую лицензию и обычно специализируется на лечении заболеваний позвоночника, но в декабре запустил и программу PostCovid. "Коронавирус не обошел стороной и нас, наших коллег, их родных. День за днем мы тщательно собираем информацию о нанесенном эпидемией вреде, проводим опросы и консультации с врачами из больниц, читаем рекомендации по восстановлению, научные труды. Также мы подготовили рекомендации для людей с осложнениями после заболевания по методичкам ВОЗ с дополнительными советами наших врачей — неврологов, терапевтов, врачей китайской медицины, нутрициологов, психолога, разработали видеоупражнения для использования дома. Ежедневная работа наших врачей — восстановление организма на основе целостного подхода, учитывая все, что в нем "сломалось", — рассказала управляющий акционер здравницы Татьяна Мамонтова. В числе тех, кто прошел программу реабилитации, — Галина Попова, у которой из-за коронавируса в прошлом году оказалось поражено более 50% легких. "Постковидное состояние было крайне тяжелым. Абсолютно исчез жизненный тонус, не было сил и даже желания совершать какие-то действия. После болезни я еле ходила, болела поясница, нога. Заполняя анкету перед поступлением на лечение, поняла, что все, что мог сделать негативного ковид, в моем организме он реально сделал. Эти проблемы переживают многие люди, которые были в состоянии этой страшной болезни", — вспоминает женщина.

Описание Физическая активность, особенно плавание, очень полезна тем, кто перенес ковид © Сергей Мальгавко/ТАСС

В адыгейском санатории она прошла рефлексотерапию, иглотерапию, массажи и другие процедуры. Много времени Галина посвятила физическим активностям и психологическому восстановлению: плавала в бассейне, гуляла вдоль заснеженной горной речки. Важным оказалось и то, что женщина общалась и делилась информацией с новыми знакомыми или просто сидела в зимнем саду и слушала музыку. "Здесь и природная среда, и горный воздух, и шум реки, на берегах которой расположен санаторий, и люди, которые профессионально работают. Программа включала в том числе релакс, дыхательные упражнения, различные тестирования, которые позволяли понять, насколько разбалансирован организм. После курса себя начинаешь ощущать даже лучше, чем до болезни. Восстанавливается дыхание, возвращается двигательная активность, концентрируется внимание, восстанавливается когнитивная функция благодаря работе психолога. Тело стало невесомым, ум ясным, открылись глаза — и я увидела, как прекрасен мир. Я сейчас себя прекрасно чувствую, радуюсь жизни, глаза горят, есть тонус", — добавила Галина. "Легкое дыхание" В министерстве курортов и туризма Республики Крым рассказали, что первые программы постковидной реабилитации санатории и отели региона ввели еще летом. Сейчас их разработали более 40 объектов в Ялте, Алуште, Евпатории, Саках, Керчи и Судаке, работающие в разных ценовых категориях, еще порядка десяти заканчивают проработки. "Еще весной мы понимали, что возникнет необходимость в подобных программах на фоне пандемии, поэтому министерство рекомендовало объектам размещения их разработать, консультируясь с научно-исследовательскими институтами. Это НИИ имени И. М. Сеченова, НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации, а также Медицинская академия имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского", — сказала представитель Минкурортов. Радис Хашимов из Татарстана проходил курс реабилитации в санатории "Сакрополь" в городе Саки. "Эффект и прибавку сил ощутил уже со второго дня пребывания. Раньше посещал курорты за границей, но сейчас решил укрепить иммунитет после болезни в Крыму. Больше всего впечатлила процедура "биокоррекция": мы ходим в специальной комнате, насыщенной кислородом, и задействовуем работу нижних и верхних дыхательных путей. В комплексе с ингаляциями, массажами, лечебной гимнастикой, целебным воздухом эффект заметен сразу — это дает на самом деле легкое дыхание", — отметил он.

Описание Некоторые пациенты после курса реабилитации начинают чувствовать себя лучше, чем до болезни © Петр Ковалев/ТАСС

Крымские санатории ценят не только за многолетние наработки и хорошее оснащение — лечебным является сам воздух крымского побережья. Крым исторически является регионом, благоприятным для лечения заболеваний дыхательных путей, — и в условиях пандемии это стало еще более ценным. Наталья Солнцева — крымчанка, но в последнее время живет в Санкт-Петербурге. Она организует группы для поездок в Крым, а недавно помощь понадобилась ей самой — все по той же причине, женщина перенесла коронавирус. "Столкнувшись с коронавирусом, я, человек спортивный, здоровый, закаленный, поняла, что проблема не столько в физическом ухудшении состояния, но еще и в психоэмоциональном. Поэтому, когда я думаю о поездке в Крым и знаю, что она состоится для таких же людей, которые столкнулись с подобными проблемами, я вижу несколько аспектов, которые способствуют реабилитации и быстрейшему выздоровлению. Первое — это смена обстановки, весна в Крыму после снегов средней полосы России. Это круг людей, которые мыслят и страдали одинаково, и это общность круга. И, как это ни странно, но на втором месте природно-климатические условия Крыма, тех медицинских учреждений, которые специализируются на восстановлении здоровья людей и разработали специальные программы для тех, кто перенес ковид", — уточнила Наталья.

Описание Cмена обстановки, весна на юге России, общность круга — все это тоже помогает быстрее отойти от болезни © Сергей Мальгавко/ТАСС

Выбирая санаторий "Алушта", целебный климат принимала в расчет и Марина Чепурева из Перми. "Алушту выбрала, так как алуштинский воздух считается самым целебным на всем крымском побережье. Очень хотелось бы, чтобы Крым развивался, чтобы все здравницы возвращались к работе круглый год. Программа восстановления после ковида мне понравилась: здесь я прохожу курс лечебных массажей, посещаю кислородные камеры, соляную пещеру, принимаю чай для укрепления иммунитета, наслаждаюсь скандинавской ходьбой. Все процедуры приносят хорошие результаты", — добавила она. "Вернулись силы" В Краснодарском крае программы реабилитации после коронавируса реализуют в 49 здравницах и санаториях, многие из них работают круглый год. Большая часть из них расположены на побережье Черного моря, некоторые находятся в горной местности. Все программы реабилитации были разработаны на основе рекомендаций Министерства здравоохранения РФ, часть здравниц ориентировались на методологии российского и зарубежного научного сообщества.

Описание При грамотно выстроенной реабилитации уже после нескольких дней пребывания в санатории пациент замечает позивные изменения © Владимир Смирнов/ТАСС