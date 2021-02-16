В Музей блокады Ленинграда передали документ с рецептами блюд на основе древесных опилок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Дубликат документа 1942 года с рецептурой блюд из белковых дрожжей, которые получали на основе древесного сырья, передали во вторник на постоянное хранение в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, передает корреспондент ТАСС.

Технологию получения таких дрожжей разработал и реализовал в блокадном Ленинграде Всесоюзный научно-исследовательский институт гидролиза растительных материалов. "По своей питательной ценности один килограмм прессованных дрожжей эквивалентен одному килограмму мяса. Применяя безавтоклавный метод гидролиза древесных опилок, в упрощенных условиях, доступных каждому промышленному предприятию, можно получить около 0,5 кг прессованных дрожжей на 1 кг сухих опилок", - сказано в документе. Дрожжи послужили основой для производства различных продуктов питания, в первую очередь, дрожжевого супа.

"Голод. Ученые искали способ победить эту беду, накормить горожан. И в наших архивах хранятся свидетельства о том титаническом труде, работе мысли, работе научных институтов, сотрудники [которых] также голодали, как и любой защитник нашего города. Мы нашли у себя на архивных полках дубликат, который свидетельствует о результатах работы ученых - результатах, которые спасли не одну жизнь", - сказал на церемонии председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко.

По словам директора Центрального государственного архива научно-технической документации Санкт-Петербурга Светланы Аганиной, у сотрудников учреждения после обнаружения документа не было сомнений о том, куда передать его на хранение. "Действительно, нас объединяет общее дело - дело сохранения памяти о людях, которые отстояли наш город с оружием в руках или здесь, стоя у токарного станка, о людях, которые восстановили свой город после войны и которые не дали ему погибнуть. Сегодня музей, рассказывая об этом, конечно, опирается на те находки, которые делают специалисты санкт-петербургских архивов", - сказала директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, поблагодарив архивистов за их поддержку и помощь.

На церемонии также подписали соглашения о сотрудничестве Музея обороны и блокады Ленинграда с Центральным государственным архивом Санкт-Петербурга, Центральным государственным архивом историко-политических документов и Центральным государственным архивом литературы и искусства Санкт-Петербурга.

Ранее во вторник в музее в Соляном переулке провели масштабный онлайн-семинар по поиску документов, касающихся эвакуации из блокадного Ленинграда. Мероприятие, в котором приняли участие около 150 человек из 63 регионов РФ, состоялось в рамках проекта "Миссия памяти "Ленинградское спасибо". Его целью было познакомить участников с алгоритмом сбора информации, связанной с сохранением исторической памяти об эвакуации из Ленинграда во время Великой Отечественной войны (работа с архивами офлайн и онлайн).

О музее

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был раскассирован в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты передали в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, сейчас в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В сентябре 2019 года в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция.