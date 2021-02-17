Мэр Симферополя ушла в отставку по собственному желанию

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Глава администрации Симферополя Елена Проценко подала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил в среду на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сегодня глава администрации города Симферополя Елена Степановна Проценко написала заявление об увольнении по собственному желанию. Елена Степановна приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей", - написал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что "исполнять обязанности главы администрации на время проведения необходимых процедур будет заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов". "Хочу заверить симферопольцев, что на функционировании городского хозяйства отставка руководства никак не отразится. Все службы работают в штатном режиме. Все обязательства городских властей будут выполнены", - уточнил Аксенов.

52-летняя Елена Проценко ранее работала контролером-кассиром продторга и продавцом предприятия-магазина "Сделай сам - стройматериалы", возглавляла фирму "София ЛТД". В 2014 году стала директором симферопольского муниципального предприятия "Метроград", которое управляет городскими рынками, а также организует выносную торговлю и ярмарки сельхозпродукции. В 2019 году ее утвердили на должность главы администрации города.