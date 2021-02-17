Более 100 многоквартирных строящихся домов в Севастополе вошли в перечень проблемных

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Прокуратура и правительство Севастополя составили список многоквартирных домов, строительство которых не было завершено или проведено с нарушениями - в него попали более 100 объектов, сообщил прокурор города Марк Большедворский на совещании под руководством замгенпрокурора РФ Андрея Кикотя.

"Нами систематизированы сведения о проблемных объектах, перечень их утвержден совместно с губернатором города Севастополя. В данный перечень включены сведения о 28 объектах, возведение которых было начато до 2014 года в правовом поле Украины, а также 81 многоквартирном доме, начатом при отсутствии или с отступлением разрешительной документации", - сказал Большедворский, рассказывая о проделанной работе.

Прокурор отметил, что также один дом внесен в федеральный перечень проблемных объектов, проработана дорожная карта, согласно которой строительство должно завершиться в 2021 году. Он добавил, что в течение 2020 года также выявлялись нарушения, например факты двойной продажи одних и тех же квартир. В правоохранительные органы направлены девять материалов, возбуждено семь уголовных дел.

Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что всего за 2020 год были введены в эксплуатацию шесть проблемных домов, квартиры в которых получили почти 1,6 тыс. человек.