В Ингушетии запустят первый туристический телепроект с детьми до 16 лет

МАГАС, 18 февраля. /ТАСС/. Первый туристический телепроект с детьми от 10 до 16 лет "Дети гор: юный телегид" запустят в Ингушетии для популяризации туризма среди молодежи. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по туризму региону Беслан Мизиев.

"Комитет по туризму Ингушетии совместно с Национальной телерадиокомпанией "Ингушетия" запускает новый телевизионный проект "Дети гор: юный телегид", в котором примут участие три девушки и трое юношей от 10 до 16 лет. Кастинг на участие в проекте стартует в марте, ребята будут путешествовать по Ингушетии и рассказывать на камеру сверстникам о красоте нашего региона", - сказал Мизиев.

По его словам, трансляцию телепроекта начнут с наступлением теплого сезона для привлечения туристов.

"Цель проекта - популяризация внутреннего туризма России, в частности Ингушетии, посредством нового, свежего взгляда юного поколения. Это позволяет нам успешно повышать узнаваемость туристического бренда Ингушетии не только среди взрослого населения, но и среди молодежи и школьников, которых среди населения более 50%", - добавил собеседник ТАСС.

В регионе действуют более 30 маршрутов, которые проходят как по густонаселенной равнинной части республики, так и в горах, где плотность населения невелика. Самая посещаемая туристами часть маршрутов пролегает по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику, который расположен в горном Джейрахском районе республики. В музее-заповеднике сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются древние христианские храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим и Эгикал.