Мэр Тольятти Сергей Анташев подал в отставку

САМАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Сергей Анташев, возглавлявший администрацию Тольятти, подал в отставку после претензий от областных властей и жителей города. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства Самарской области в официальном канале в Telegram.

"В четверг, 18 февраля, состоялась встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с мэром Тольятти, по результатам которой стало известно о том, что Сергей Анташев подал в отставку. В последнее время в адрес руководства Тольятти неоднократно звучали претензии как от региональных властей, так и от жителей города. Глава региона неоднократно указывал на недоработки при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что замечания к Анташеву возникли и из-за "недостаточного качества исполнения задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также при решении вопросов экологии".

Как сообщал ТАСС, региональное СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении сотрудников администрации Тольятти после халатности, из-за которой жильем не обеспечили 29 детей-сирот. Изначально предполагалось, что сотрудники должны обеспечить жильем 61 человека, однако они не принимали должных мер: с марта по июль 2020 года не проводили электронные аукционы на приобретение жилья для сирот. Об этом сообщали в прокуратуре.