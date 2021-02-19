Снега по багажник. Аномальный снегопад заблокировал движение транспорта на юге России

Из-за не характерного для южных регионов снегопада впервые пришлось закрыть Крымский мост, на подъездах к нему МЧС развернуло пункты обогрева для водителей. В Керчи непогода привела к перебоям с поставками хлеба и затруднила передвижение по улицам города. В Сочи снегопад частично оставил несколько сел без света, в горных районах также образовались заторы на дорогах

"Стоим шесть часов" В восточной части Крыма за минувшие сутки выпало 27−30 мм осадков — по словам синоптиков, это месячная норма для региона. Движение по Крымскому мосту было впервые перекрыто. По данным МЧС Крыма, на подъездах к мосту в направлении Краснодар — Керчь образовался затор длиной около километра, в пробке стоят более 200 автомобилей, в том числе 56 грузовиков и восемь автобусов. Затор образовался и на съезде с моста в Крыму. Водители, оказавшиеся в многокилометровой пробке, рассказывают в социальных сетях о ситуации на дороге.

Описание Патруль на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края © Отдел пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю

"Мы стоим — 3 км от Крымского моста, в сторону Симферополя отъехали. Впереди неизвестно сколько. Пробка, метет, не переставая. Ждем уже шесть часов", — рассказывает пользователь Telegram @ams_driver. "Стоят все. Кто смог, развернулся и поехал в Феодосию назад", — пишет водитель по имени Артем в социальной сети "ВКонтакте". Многие водители в Крыму с утра в пятницу решили вовсе не выезжать на трассу. Как рассказал ТАСС администратор кафе в поселке Горностаевка (30 км от Крымского моста) Дмитрий, трасса "Таврида" функционирует, но проехать по ней очень сложно.

Силы Минобороны, Росгвардии и МЧС привлечены к расчистке снега на трассе "Таврида" в Крыму, где из-за ночного снегопада образовался транспортный затор:https://t.co/YV59UC2rsb



© youtube/Олег Зубарев pic.twitter.com/bbMWqPtvhZ — ТАСС (@tass_agency) February 19, 2021

"Сегодня одна маршрутка из Керчи как-то проехала. Но новые машины сегодня не заезжают — только те, что вчера остановились на ночлег. По возможности никто не выезжает. У меня машину занесло по багажник. Снег шел всю ночь и идет сейчас, хотя сейчас уже не такая метель, как была", — рассказал он. Застрявшие скорые и ночь в музее Снегопад создал немало проблем и жителям населенных пунктов на востоке Крыма. Так, по словам жителей Керчи, на многих улицах города затруднен проезд автотранспорта. "Я такую погоду вижу впервые за последние 15 лет. Дороги у нас почистили, но не посыпали, это то, что я сейчас вижу, машина буксует. Это все произошло буквально за одну ночь, еще вчера было плюс один", — рассказала ТАСС жительница Керчи Людмила Зимняя.

Описание Улица Горького в центре Симферополя © Владимир Бондаренко/ТАСС

По данным местных СМИ, из-за снежных заносов две машины скорой помощи утром не смогли добраться по вызовам к больным. Местные жители делятся информацией о том, что из-за проблем на дорогах с полок магазинов исчез хлеб. Как сообщил ТАСС глава администрации города Сергей Бороздин, власти принимают меры, чтобы обеспечить доставку хлеба. "Машины с хлебозаводов идут с опозданием, мы их сопровождаем, если надо где-то их протащить — протягиваем. Хлеб будет, он доставляется", — сказал Бороздин. По его словам, на улицы города для ликвидации последствий стихии вышло более 200 дворников. Центральные улицы уже удалось освободить от снега, общественный транспорт вышел на маршруты. Бороздин добавил, что на автостанции Керчи организована стоянка пассажирских автобусов, которые из-за снегопада не могут проехать по Крымскому мосту. Там же развернут пункт раздачи горячей пищи.

Описание Здание Госсовета Республики Крым в Симферополе © Владимир Бондаренко/ТАСС

Как рассказала ТАСС директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, многие музейные объекты закрыты из-за снежных заносов — например, на горе Митридат толщина снега в некоторых местах достигает человеческого роста. "Мы закрыли "Аджимушкай", "Крепость Керчь", курган — там, где очень серьезные заносы. К дальним объектам не добраться. Но охрана — на месте, заведующие — на местах", — сообщила собеседница ТАСС, добавив, что сотрудникам, скорее всего, придется остаться ночевать на рабочих местах, потому что "оттуда не выбраться". Пальмы под снегом и школы на "дистанте" В Сочи, по данным синоптиков, количество осадков превысило норму в 2,5 раза. Редкий в городе-курорте снег принес радость детям и сильно осложнил жизнь работникам коммунальных служб. Жители Центрального района города жалуются на снежные насыпи и горки, которые остались после расчистки дорог, а вот дети приспособились и устроили катания прямо во дворах домов. Автомобилей на дорогах города заметно меньше, чем обычно.

Описание Центральный район Сочи в пик снегопада © Екатерина Алексина​/ТАСС

"Такая зима для Сочи — редкость, как правило, резина на авто не меняется. На работу добираюсь на автобусе, транспорт ходит, хоть и с задержками", — пояснил ТАСС житель Центрального района Руслан Сангаев. Горные участки Сочи оказались под снегом, из-за трудной транспортной доступности спецтехника доезжает с трудом, но работы все же ведутся. Как рассказали ТАСС очевидцы, машины полностью завалило снегом, водителям пришлось отказаться от личного транспорта. "Цены на такси очень подросли, скидываемся с соседями и добираемся на работу. Откопать машины практически невозможно", — рассказал сочинец с улицы Вишневой Михаил Поляков.

Описание Пальмы в центре Сочи, временно превратившиеся в "подснежники" © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Адлерском районе Сочи, по словам очевидцев, ситуация на дорогах спокойная. Как рассказали ТАСС местные жители, автодороги и тротуары расчищены, проблем с движением нет. В Олимпийском парке из-за плюсовой температуры образовались лужи, перебоев со светом и связью нет. Под снегом оказались редкие растения, привезенные в Сочи в ходе подготовки к Олимпийским играм. Как рассказала ТАСС главный научный сотрудник отдела защиты растений Субтропического научного центра РАН доктор биологических наук Наталья Карпун, ситуация для них не критическая благодаря плюсовой температуре, но под угрозой могут оказаться пальмы, у которых не обвязана крона, — тяжелый мокрый снег может обломать им ветки. Обработкой деревьев занимаются городские службы, ежегодно они проводят обвязку пальм, высаженных на центральных и туристических улицах. Остальные деревья, по данным пресс-службы городской администрации, ежедневно обрабатываются вручную — с широких листьев сбивают снег, чтобы не создавать нагрузку на ветки.

Описание Водители бросают машины, пешеходы надевают резиновые сапоги из-за накрывшего Сочи снегопада © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Из-за последствий снегопада четыре школы Сочи сегодня перешли на дистанционное обучение, остальные 66, а также все детские сады работают в штатном режиме. По данным городской администрации, в ночь на 19 февраля энергетики восстановили электроснабжение в большинстве сел, которые накануне остались без света из-за снегопада. В нескольких селах Большого Сочи восстановительные работы еще продолжаются. Прогноз благоприятный По данным синоптиков, снежная непогода на юге продлится недолго. Как сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник, сейчас осадки, выпадающие по территории региона, связаны с прохождением циклона, однако такая сложная обстановка в регионе продержится до вечера пятницы — уже в выходные ожидается улучшение погоды. По словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, погода на территории полуострова также изменится уже в предстоящие выходные, которые пройдут практически без осадков. Кроме того, произойдет значительное ослабление морозов. Помощь на дорогах В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС рассказали, что в этом году из-за обильных снегопадов дежурным патрулям гораздо чаще, чем в прошлые годы, приходится оказывать содействие автомобилистам, не справившимся с управлением из-за снежных заносов.

' Сергей Лукин/МЧС России/ТАСС'