Карту Рязани военных лет издадут к 80-летию начала Великой Отечественной войны

ТАСС, 19 февраля. Члены регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Рязани восстановили карту города времен Великой Отечественной войны. Издать ее планируют к 22 июня 2021 года - 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщил ТАСС в пятницу руководитель регионального отделения общества Сергей Филимонов.

"Член Совета регионального отделения РВИО Арсен Бабурин вместе со своими друзьями восстановил карту Рязани 1941-1945 годов. Это уникальная работа, потому что там нанесены подробнейшим образом все бомбардировки, электросирены, баррикады, рубежи обороны, места установки зениток, оборонные предприятия, продовольственные магазины, в которых отоваривали карточки. Карта находится сейчас в издательстве и готовится к выпуску. Она будет издана в настенном и небольшом форматах для раздачи в школах региона. Предполагаем, что она выйдет к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны", - отметил собеседник агентства.

Как пояснил Филимонов, средства на издание карты направят РВИО и благотворители, поддержку проекту окажет правительство региона.

"Все привыкли говорить о том, что Рязань - это глубокий тыловой город, но на самом деле он по сути фронтовой, потому что линия фронта находилась совсем рядом. И сегодня мы думаем о том, чтобы все рубежи обороны обозначить в городе памятными знаками, чтобы показать рязанцам и гостям города, что Рязань по-настоящему переживала войну", - добавил глава отделения.

Он уточнил, что в 1941-1943 годы город подвергался интенсивным бомбардировкам вражеской авиации, в результате которых погибли не менее 100 рязанцев, многие получили ранения. В 2015 году Рязань удостоили звания "Город воинской доблести".