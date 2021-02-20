В Апатитах введут режим повышенной готовности из-за сильных морозов

МУРМАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Апатитов Мурманской области приняли решение ввести режим повышенной готовности с 21 февраля из-за значительного понижения температуры воздуха. Об этом сообщил ТАСС в субботу глава администрации города Николай Бова.

"Мы провели заседание КЧС (комиссия по чрезвычайным ситуациям), так как есть штормовое предупреждение, где указано, что будет понижение температуры воздуха до -40 градусов и ниже, проанализировали данные местной метеостанции, норвежских сайтов и приняли решение, что с 00:00 21 февраля, когда реально ожидается понижение температуры, ввести режим повышенной готовности", - сказал Бова.

Он уточнил, что в городе из-за непогоды перенесли старты Всероссийских соревнований "Лыжня России", в учреждениях образования и коммунальных организациях также заблаговременно приняты необходимые меры на случай резкого понижения температуры.

"Ряд школ уже ушли на короткие каникулы, так совпало, остальные учреждения работают в настоящее время в обычном режиме. Режим повышенной готовности подразумевает усиление аварийных бригад, более бдительное отношение ко всем процессам", - уточнил глава администрации.

Мурманский гидрометцентр информирует о штормовом предупреждении. По прогнозу синоптиков, 20-21 февраля Кольский полуостров будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдет слабый снег, преобладающая температура воздуха ночью -25-30 градусов, в центральных районах и на востоке местами до -40 градусов, днем - до -22, в отдельных районах - до -30 градусов.