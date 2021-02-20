Режим повышенной готовности ввели в районе Коми из-за нехватки воды в водопроводе

СЫКТЫВКАР, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Усть-Цилемского района Республики Коми ввели режим повышенной готовности в связи с критическим уровнем воды в центральном водопроводе села Усть-Цильма. В связи с этим возникла угроза остановки котельных и нехватки воды для тушения пожаров, рассказал ТАСС глава района Петр Митрофанов.

"В районе введен режим повышенной готовности в связи с критической нехваткой воды в центральном водопроводе села Усть-Цильма. Резервные емкости должны быть заполнены более чем наполовину, а они заполнены лишь на треть. Нехватка воды для подпитки системы отопления создает угрозу остановки работы котельных и возможной нехватки воды для подачи ее в пожарные гидранты для тушения пожаров в центре села", - рассказал глава района.

Как дополнили в отделе ГО и ЧС районной администрации, проблема возникла из-за морозов, которые установились на территории района с января и ожидаются до конца февраля. Владельцы частных домов в центре Усть-Цильмы резко увеличили забор воды из системы отопления, чтобы увеличить циркуляцию теплоносителя и не заморозить свои водопроводы. При этом в мае прошлого года вышла из строя основная скважина, вода из которой подавалась в центральный водопровод, давление в системе снизилось. Водопровод был запитан за счет двух резервных скважин, они глубокие, по 400 метров, но их мощности в морозы не хватило.

Если неконтролируемый забор воды продолжится, власти ограничат ее подачу в центральную часть села, чтобы обеспечивать работу котельных, предупредила администрация местных жителей. Также организован водовоз и круглосуточное дежурство водителей для доставки воды на случай пожара. Решается вопрос по дополнительному подвозу воды к местам пожаров и обустройству незамерзающей проруби на реке Печоре.

Приполярный Усть-Цилемский район расположен в северо-западной части Коми, граничит с Ненецким автономным округом и Архангельской областью. Население - более 11 тыс. человек, при этом в районном центре селе Усть-Цильма проживает около пяти тысяч человек. По прогнозу ЦГМС Коми, 20-23 февраля в Усть-Цилемском районе ожидаются морозы до минус 36 градусов, с 24 февраля прогнозируется до минус 20 градусов.