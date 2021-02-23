В Чечне снегопад перекрыл дорогу к туркомплексу "Кезеной-Ам" с 435 туристами

ГРОЗНЫЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Дорога к туристическому комплексу "Кезеной-Ам" в Веденском районе Чеченской Республики перекрыта после обильного снегопада, на базе на территории комплекса находятся 435 человек, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"В связи с обильными осадками в виде снега для расчистки временно закрыта автодорога, ведущая к туристическому комплексу "Кезеной-Ам" в Веденском районе. На базе находятся 435 человек. Необходимых средств для жизнеобеспечения туристического комплекса достаточно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для расчистки дороги задействовано 20 человек и 10 единиц техники, также привлечены силы МЧС и Государственной противопожарной службы в составе 62 человек и восьми единиц техники, в том числе снегохода и квадроцикла, а также кинологического расчета.

В воскресенье на "Кезеной-Ам" прошел всероссийский высокогорный "Ледниковый марафон", который собрал более 250 спортсменов-любителей и профессионалов из 63 городов России и Казахстана.

Кезеной-Ам - крупнейшее высокогорное озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чечни и Дагестана на высоте 1 869 м над уровнем моря. На его берегу находится одноименный спортивно-туристический комплекс, который включает в себя гостиницу, спорткомплекс, коттеджи, ресторан, лодочную станцию и пирс. На базе также доступны дайвинг, прогулки на лодке, санки, сноуборд, рыбалка и самый длинный зиплайн в Европе общей протяженностью около 3,5 км.