В регионах Центральной России 25-26 февраля ожидается потепление до плюс 4-6 градусов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Морозы до минус 17 градусов ожидаются в ночь на 25 февраля в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО), но уже днем в четверг, по данным синоптиков, произойдет резкое потепление. Об этом сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Перова, в регионе 24 февраля днем прогнозируется до минус 15 градусов, ночью - до минус 18 градусов, но с 25 февраля ожидается резкое потепление. "Днем 25 февраля, с обеда, ожидаем повышения температуры до плюс 1 градуса, снег, переходящий в мокрый снег, местами с дождем, туман, гололед, на дорогах гололедица. В пятницу и субботу - небольшие осадки с мокрым снегом, дождем, гололедом и гололедицей, и температура будет повышаться. Если в ночь на пятницу будет от минус 3 до плюс 2 градусов, то днем уже ожидается от плюс 1 до плюс 6 градусов", - сказала Перова.

Аналогичный перепад температуры воздуха 25-26 февраля прогнозируется также в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях. В этих регионах с четверга в дневные и ночные часы ожидается плюс 1-6 градусов, возможен мокрый снег, дождь, гололедица на дорогах. "26 февраля будет облачно, небольшие осадки - мокрый снег, дождь, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - плюс 1-6 градусов", - отметили в ЦГМС по Владимирской области.

В Ивановской, Костромской и Ярославской областях в ночные часы 25-26 февраля сохранятся небольшие морозы - до минус 1-3 градусов, в дневные - от минус 1 до плюс 2-4 градусов. По данным местных ЦГМС, также не исключается мокрый снег, местами дожди.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что влияние на погоду в ЦФО 25-26 февраля окажет теплый атмосферный фронта, местами ожидаются налипание мокрого снега, гололед, сильная гололедица. К пятнице среднесуточная температура воздуха повысится на 3-5 градусов.