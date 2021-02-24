Архангельские власти заявили, что топливо в труднодоступные районы завезут до конца месяца

АРХАНГЕЛЬСК, 24 февраля. /ТАСС/. Дизельное топливо в труднодоступные Мезенский и Лешуконский районы Архангельской области, где его не хватает для выработки электроэнергии, завезут до конца февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

В пяти населенных пунктах Мезенского района, где проживают около 3 тыс. человек, не обеспечен нормативный запас топлива для электростанций. Дизтопливо должна была завезти ТГК-2 в течение зимы, но пока обязательства по доставке не выполнены. В Мезенском районе введен режим повышенной готовности. Также нехватка дизтоплива для электростанций имеется в ряде населенных пунктов Лешуконского района.

"Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области перешло на ежедневный контроль запасов дизельного топлива в котельных населенных пунктов Мезенского и Лешуконского района <…> По плану к началу марта в Мезенский район должны доставить 520 тонн дизельного топлива, в Лешуконский район - 1 000 тонн", - говорится в сообщении.

На этой неделе в Мезенский район доставлено 114 тонн, в Лешуконский район - 100 тонн топлива. Ориентировочно к середине марта планируется осуществить еще одну крупную поставку: в Мезенский район - 1 200 тонн, в Лешуконский район - 1 600 тонн. Это позволит обеспечить потребность дизельных электростанций в топливе на период распутицы, которая может продлиться до июня.

В настоящий момент поставщик топлива решает транспортный вопрос: в ближайшее время в регион прибудут дополнительные бензовозы, которые будут доставлять топливо из Архангельска в Лешуконский и Мезенский районы. Часть топлива также будет завезена через Пинежский район.

Мезенский и Лешуконский районы являются труднодоступными, в часть населенных пунктов годовой запас топлива завозится зимой по сезонным дорогам.