Адыгея дополнительно получит почти 3,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог

МАЙКОП, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит Адыгее на 2021-2022 годы 3,47 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог, в частности автомобильной дороги в обход республиканского центра, Майкопа, и транспортной развязки на трассе Энем - Новобжегокай в Тахтамукайском районе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

Ранее сообщалось, что Адыгее на предстоящие три года были распределены средства, в том числе на возведение двух важных дорожных объектов. На строительство транспортной развязки на автомобильной дороге Энем - Новобжегокай в Тахтамукайском районе из федерального бюджета будет выделено 800 млн рублей. Кроме того, 1,4 млрд рублей планировалось направить до 2023 года на строительство автомобильной дороги в обход Майкопа.

"Адыгее выделено дополнительно 3,47 млрд рублей. На 2021 год республика получит 165,5 млн рублей для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций. Кроме того, 1,1 млрд рублей направлено для строительства транспортной развязки на автомобильной дороге Энем - Новобжегокай в Тахтамукайском районе. Также на строительство автомобильной дороги в обход Майкопа (2-я и 3-я очереди) выделено 600 млн рублей в 2021 году и 1,6 млрд рублей - в 2022 году", - говорится в сообщении.

По словам главы республики Мурата Кумпилова, решение правительства РФ о выделении дополнительных средств позволит ускорить строительство объектов дорожной инфраструктуры, которые имеют серьезное значение в масштабах не только региона, но и всей страны. "При поддержке федерального центра в республике идет планомерная работа по совершенствованию сети автодорог, обеспечению транспортной доступности субъектов Юга России. В минувшем году в Адыгее были завершены все намеченные объекты в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также с опережением графика 2021 года отремонтировано 10 участков автодорог", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Аспекты продолжения строительства автодороги в обход Майкопа, ремонта автодороги "Адыгейск - Бжедугхабль", а также возведения дорожных развязок в Тахтамукайском районе на трассе "Краснодар-Верхнебаканский", являющейся кратчайшим путем к Черноморскому побережью и Крыму, обсуждались на встрече главы Адыгеи с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным в январе. Хуснуллин поддержал инициативы руководства республики по реализации этих дорожных проектов.