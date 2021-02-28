В Архангельске открылась выставка о последствиях изменения климата "Хрупкая Арктика"

АРХАНГЕЛЬСК, 28 февраля. /ТАСС/. Фотовыставка "Хрупкая Арктика. Что происходит на макушке планеты" открылась в воскресенье в Гостином дворе Архангельска.

"Идея выставки - предоставить возможность обсудить проблемы современной Арктики, связанные с климатическими колебаниями и их влиянием на жизнь животных и в целом на регион", - рассказал ТАСС ее автор Иван Мизин, который является кандидатом биологических наук, замдиректора национального парка "Русская Арктика" по научной работе.

Биолог много лет работает в Арктике, принимал участие в большом количестве экспедиций. В экспозиции, посетить которую можно до конца марта, представлено 15 фотографий, сделанных с 2015 по 2020 год. По словам Мизина, многие вещи и процессы было интересно показать в сравнении.

Процессы на островах и на полюсе

Большая часть арктических архипелагов покрыта льдами, но сейчас кое-где ледники отступают, и при этом происходит открытие новых островов. "У Новой Земли и других архипелагов находят много маленьких островков. Что с ними будет, непонятно, - говорит Мизин. - Иной раз такой островок находят, а через два года приходит исследовательское судно, а этого острова уже нет. Тем не менее такой процесс идет, и это следствие климатических изменений".

У некоторых же островов, наоборот, происходит разрушение побережья. На одном из снимков - остров Визе в Карском море, где строения метеостанции буквально падают с ледника в море. "Когда-то он был покрыт ледовой шапкой, - пояснил Мизин. - Она тает, осадочные породы, из которых состоит остров, размываются течениями, и метеостанция на острове Визе постепенно, но достаточно быстро уходит в море, сваливается. И пришлось несколько лет назад эту станцию переставлять в другое место, вглубь острова".

Биолог отмечает, что ряд процессов естественный и не должен пугать. Например, лужи на Северном полюсе в августе. "В июне мы приходим на полюс, там льда много, а в августе придешь - там сплошные лужи", - отметил он.

Животные в изменившихся условиях

Последние 20 лет в Арктике наблюдается потепление, но является ли этот процесс необратимым или циклическим, пока сказать сложно, добавил Мизин. Часть работ на выставке отражает, как эти изменения влияют на животных.

Так, по словам Мизина, если раньше считалось, что в благоприятные периоды вес белого медведя может достигать 1 тыс. кг, то сейчас такие особи практически не встречаются. Биолог показывает для сравнения два снимка, на одном из которых упитанная медведица с медвежатами, а на другом - истощенный самец, который остался летом на берегу и не мог поймать добычу. "Может, в нашей части Арктики, на Земле Франца-Иосифа, на Новой Земле, такие животные давно исчезли, - отметил он. - Медведи стали меньше. Потому что процесс сокращения ледового покрова привел к тому, что медведям стало сложнее добывать добычу, многие животные перестали успевать смещаться с дрейфующими льдами".

Для северного оленя, который обитает практически по всей Арктике и приспосабливается к сложным условиям, главная угроза - браконьеры. В отличие от песца, являющегося одним из немногих видов млекопитающих Арктики, для которого угрозы почти нет, поскольку он перестал быть объектом промысла. "[Песец] не занесен ни в какие Красные книги. Как только спрос на мех упал, их стало больше, и песца можно легко везде встретить, по всей Арктике", - пояснил биолог.

Как отметил ученый, потепление влияет благоприятно на некоторых птиц. "Изменения, в том числе площади моря, замерзшего в зимний период, [приводят к тому, что], многие из них не улетают из Арктики зимовать в северную часть Атлантики, на побережье Англии, к мурманскому берегу, а остаются зимовать на всю полярную ночь в огромных полыньях и у границы дрейфующего льда, где они легко могут найти себе пропитание", - добавил он.

Автор выставки также отметил, что если до недавнего времени Арктика оставалась территорией, куда человек мог попасть с большим трудом, то сейчас она вполне доступна. В экспозиции представлено фото круизного лайнера вблизи самого северного острова Земли Франца-Иосифа - острова Рудольфа.

"Каждое из таких круизных судов вмещает больше сотни пассажиров. Это довольно большая масса людей, которая высаживается, несмотря на то, конечно, что они соблюдают природоохранные правила. Многим видам животных зачастую не хватает места или времени, чтобы они где-то могли какой-то важный период своей жизни отдохнуть. Постоянно присутствует человек", - сказал Мизин.