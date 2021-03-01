Мурманские власти намерены улучшить школьное питание

МУРМАНСК, 1 марта. /ТАСС/. Власти Мурманской области намерены в 2021 году кардинально улучшить качество школьного питания, чтобы оно стало более полезным, разнообразным и вкусным. В школьное меню уже включена местная оленина, которая оказалась дешевле привозной говядины, на очереди - рыба и северные ягоды, сообщил в понедельник журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

К специальному проекту региона "Северный завтрак" привлечены Российское движение школьников (РДШ) и шеф-повар, ресторатор Константин Ивлев. "Мы очень внимательно и трепетно относимся к качеству питания в школах, сейчас внимательно следим, как реагируют дети, проводим внезапные проверки. Видим, что добились неплохого, достойного качества питания, за что всех поваров хочу поблагодарить. Второй шаг - мы стали внедрять в школьное меню местные продукты. Местная оленина не только полезнее, но она оказалась дешевле привозной говядины. Далее на очереди [внедрения в школьное меню] рыбные продукты и северные суперполезные ягоды. Наша задача сделать так, чтобы столовые становились современнее, а питание - полезнее и интереснее", - рассказал Чибис.

Губернатор отметил, что в области постараются внедрить предложенную Ивлевым рекомендацию предоставить школьникам возможность выбора в столовой. К проекту подключены три крупнейших комбината школьного питания - Мурманский, Североморский и Никольский, чтобы был обмен мнениями между экспертами.

"Тема разнообразия школьного питания очень важна. Мы увеличили средства на него, было 122 рубля [в сутки на одного ребенка], сейчас - 158 рублей. Помогаем муниципалитетам, даем им больше денег на школьное питание. На этом нельзя экономить, если понадобятся дополнительные на это средства, мы их найдем", - добавил губернатор, отметив, что изменения планируется опробовать и внедрить в 2021 году.

Как отметил шеф-повар Ивлев, в Мурманск он и представители РДШ приехали с изученными локальными продуктами и рекомендациями для губернатора и глав муниципалитетов, что можно улучшить. По его мнению, повара "должны перезагрузиться и стараться готовить, как готовят во всех точках общепита - кафе, ресторанах". Он отметил, что детей нужно направлять, "чтобы они ели не фастфуд", "а то, что рекомендуется с правильным соотношением жиров, углеводов и белков". "Я, например, предлагаю детям хумус - интересное и вкусное блюдо, обогащенное правильными жирами. И это горох, дешевле по себестоимости, чем салат "Оливье", - сказал шеф-повар.

Как рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, более 500 человек намерены принять участие в конкурсе РД-шефов, которые будут оценивать блюда в школах на вкус, внешний вид, общение персонала. Команда проекта "Шеф в школе" передаст губернатору концепцию нового меню для возможного внедрения в систему школьного питания.