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Саратов и Самарканд стали городами-побратимами

Документ предусматривает сотрудничество в привлечение инвестиций, реализации совместных инвестиционных проектов, поддержку взаимодействия между образовательными организациями

САРАТОВ, 2 марта. /ТАСС/. Власти Саратова подписали соглашение с властями Самарканда, согласно которому, города становятся побратимами и для совместного преодоления последствий пандемии в том числе привлечения инвестиций и развития туризма. Об этом сообщает секретариат вице-губернатора региона Саратовской области Романа Бусаргина, который входит в состав бизнес-делегации области, посетившей Узбекистан с бизнес-миссией.

"Подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Саратовом и Самаркандом. Со стороны Саратова соглашение подписал заместитель главы администрации города по экономическим вопросам Алексей Никитин, от Самарканда - хоким города Бобурмирзо Облакулов", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что документ предусматривает сотрудничество в привлечение инвестиций, реализации совместных инвестиционных проектов, поддержку взаимодействия между образовательными организациями городов, а также в сфере культуры и туризма.

"Соглашение будет способствовать в том числе совместному преодолению последствий пандемии", - отмечается в сообщении.

По данным правительства региона, наблюдается положительная динамика двустороннего товарооборота региона с Узбекистаном. В 2020 году его объем увеличился более чем на 15%, составив $56 млн.

Теги
УзбекистанРоссияСаратовская область
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