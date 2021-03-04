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Ветрозависимые люди: зачем спортсмены в Тольятти поднимают парус при минус 20

© Егор Алеев/ТАСС
Сноукайтинг настолько молод как спортивная дисциплина, что до сих пор не имеет строгих правил оценки на соревнованиях. Это экстремальный вид спорта, объединяющий зимние лыжи или сноуборд с парусом и лебедкой. На марафоне "Жигулевское море" в Тольятти ежегодно собирается более сотни участников. Корреспондент ТАСС побывала на соревновании и узнала, что такое "гонка вооружения" на снегу и какой вид сноукайтинга считается самым зрелищным

Мы пересекаем замерзшее Жигулевское море на снегоходе и следуем к самой дальней площадке, где мужчины и женщины участвуют в соревнованиях по сноукайтингу на скорость в рамках марафона. Выступления должны были начаться 24 февраля, но стартовали на день позже из-за 30-градусных морозов, и только на третий день установилась благоприятная для участников погода — около минус 20 градусов и умеренный ветер, дующий в одном направлении.

Спортсмены готовятся ко второму заезду из шести. О скором старте их предупреждают с помощью поднимающихся флагов и звона колокольчика вместо привычного свистка. "Вообще самый главный знак, который говорит о подготовке к старту, — это флаги, сменяющие друг друга. Но на всякий случай мы оповещаем спортсменов и с помощью звука", — объясняет судья, рейс-директор марафона "Жигулевское море" Алексей Ражев.

© Егор Алеев/ТАСС

Сноукайтинг относится к парусным видам спорта, и соревнования здесь проводятся на скорость. Чтобы победить, нужно пройти дистанцию как можно быстрее без нарушения правил на протяжении нескольких заездов. "Курсы у спортсменов пересекаются, у кого-то есть приоритет, кто-то должен уступить — правила на соревнованиях одни из самых сложных", — объясняет судья. Пострадавший спортсмен может объявить сопернику протест, который будет рассмотрен и учтен при подсчете очков. Из-за грубых нарушений участника могут дисквалифицировать, то есть переместить на последнюю строчку.

Полеты над снегом                        

Первыми стартуют спортсмены на лыжах. Сноукайтеры тянут на себя стропы — нити, которые удерживают кайт или так называемый воздушный змей, и начинают набирать скорость. Спортсмены как будто парят — о том, что они касаются земли, говорят только разлетающиеся из-под лыж хлопья снега, выпавшего накануне вечером.

Следом стартуют кайтеры на сноубордах. Сегодня им повезло меньше — ветер спал, и им сложнее сдвинуться с места и набрать скорость. Они двигают стропы в разных направлениях, пытаясь поймать ветер кайтом. Наконец некоторым участникам это удается, и они разгоняются.

Вскоре спортсмены удаляются, пока не превращаются в едва заметные точки с разноцветными кайтами над головой. Судья объясняет: они должны пройти дистанцию, достигая определенных точек, и вернуться. Сложность этого вида спорта состоит в том, что по маршруту участники должны двигаться в том числе против ветра. "Но это невозможно с точки зрения физики, поэтому спортсмены выстраивают траектории и двигаются по ним под определенным углом с помощью силы ветра. Эти направления движения называются галсами", — объясняет технический директор мероприятия Петр Федько.

© Егор Алеев/ТАСС

Проходит несколько минут, и первые участники вновь показываются на горизонте. Они со свистом проносятся мимо и кричат свои номера на случай, если судья их не увидит. Приехавшие спортсмены отдыхают: катаются в свое удовольствие или общаются с другими участниками.

В сноукайтинге среди спортсменов много людей, начинавших как любители. Так на марафон в Тольятти попал пермяк Александр Соколов. "Сначала на лодочке катался, а зимой, чтобы было чем заняться, решил освоить сноукайтинг. Но просто кататься не очень интересно, нужно какое-то развитие", — рассказывает он. Александр отмечает, что раньше, когда на соревнования приезжало меньше людей, он занимал призовые места. Сейчас конкурировать стало сложнее. "Но я все-таки не спортсмен, для меня это больше удовольствие", — улыбается пермяк.

Другой участник из Златоуста (Челябинская область) скромно отмечает, что в прошлом году победил благодаря "чистой удаче". "Езжу на соревнования, встречаюсь с такими же ветрозависимыми людьми. В обычной жизни я занимаюсь ремонтом автомобилей", — рассказывает Егор Камалов. Он объясняет, что тогда перед самым стартом поменял кайт и за счет этого выиграл. "По прогнозу ветер был слабоватый, но все на него понадеялись и взяли большие кайты. Перед стартом стало сильно раздувать, и я в последний момент взял кайт среднего размера. К первому знаку я всех догнал, так как ребята устали физически — с большим "парашютом" нагрузка больше", — объясняет Егор.

Воздушные трюки

В кафе, где отдыхают участники марафона, все подсаживаются друг к другу за столики, общаются на отвлеченные темы, шутят. Все они, кажется, уже давно знакомы и вовсе не соревнуются, а просто наконец встретились после долгой разлуки. "Вы заметили, что все кайтеры — улыбчивые люди? Для нас это не просто соревнования, а повод для встречи с единомышленниками из разных уголков страны", — говорит Петр Федько. Он сам увлекается более экстремальным направлением сноукайтинга — фристайлом, это выполнение трюков в воздухе на кайте. "Я в соревнованиях не участвую, но подсматриваю за трюками ребят, запоминаю их и потом разучиваю. Все-таки это направление больше для молодежи, которая более гибкая и которой не так страшно падать", — улыбается он.

© Егор Алеев/ТАСС

Фристайл — максимально зрелищный вид кайтинга. Здесь конкурсанты разгоняются и подлетают на трамплинах, чтобы в воздухе успеть завершить несколько фигур. Снег для них, в отличие от гонщиков, не помеха, а мягкая подушка, на которую нестрашно упасть в случае неудачи. Но падают здесь редко — профессионалы рассчитывают каждую секунду своего полета.

Спортсменам дается семь попыток по семь минут, из них судьи отбирают лучшие четыре выступления у каждого участника. "Это визитная карточка кайтинга... Люди выпрыгивают на 10–15 метров, рекорд мира — 30 с лишним метров — это не может оставить равнодушным. У нас говорят — нельзя бороться с ветром, нужно с ним подружиться", — уверен судья Денис Гаращенко, приехавший из Екатеринбурга.

Среди фристайлеров много тех, кто раньше занимался гонками. Такие участники объясняют, что на курс-рейсе им не хватает разнообразия в маршрутах, еще они сталкиваются с так называемой "гонкой вооружения". "У кого дороже оборудование, быстрее доска и легче все элементы — 30% результата добавляется. В какой-то момент я понял, что "гонка оборудования" мне не нравится", — рассказывает пятикратный чемпион России, трехкратный чемпион мира по сноукайтингу Антон Черкашин из Москвы.

© Егор Алеев/ТАСС

Владимир Чеганов из Екатеринбурга, который тоже перешел из гонок во фристайл, объясняет, что здесь все зависит от человека. "Во фристайле даже в полностью неподходящем, каком-то старом снаряжении за счет своих навыков ты можешь хорошо себя показать. В гонках вот этого прогресса очень мало", — считает он. Кроме хорошего оборудования, некоторые гонщики также используют "умные" часы, которые по GPS высчитывают траекторию движения и показывают спортсмену, как лучше развернуться при прохождении контрольных точек.

Столица парусного спорта

Организаторы с сожалением рассказывают, что из-за санитарных ограничений многие спортсмены не смогли приехать. Раньше соревнования посещали жители Чехии, Румынии, Казахстана и других стран. Кроме того, после решения CAS в декабре 2020 года, по которому в России запрещено проводить крупные международные соревнования, марафон "Жигулевское море" лишился статуса этапа Кубка мира по сноукайтингу. В прежние годы Тольятти наравне с городами Италии, Украины и других стран привлекал спортсменов.

© Егор Алеев/ТАСС

Несмотря на это, власти Самарской области планируют развивать кайтинг на площадке Жигулевского моря в Тольятти. Сейчас на территории региона открыто две школы по парусному виду спорта — в Самаре и в Тольятти. "На одной из встреч в Москве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил развитие яхтенного туризма, парусного спорта с первым вице-президентом Всероссийской федерации парусного спорта Игорем Ченковым. Наше министерство совместно с региональной федерацией парусного спорта получило поручение разработать концепцию, программу по этому направлению. <…> Она должна быть готова к началу лета. В проект войдет развитие школ, введение новых дисциплин, укрепление материально-технической базы", — сообщила ТАСС заместитель министра спорта Самарской области, руководитель департамента физической культуры и спорта регионального министерства спорта Лидия Рогожинская.

Судьи сходятся во мнении, что именно российские спортсмены — самые сильные в сноукайтинге, так как погодные условия позволяют больше тренироваться и отрабатывать навыки. Сами сноукайтеры продолжают готовиться к борьбе на международном уровне. А ближайшие соревнования пройдут в середине марта в Перми, затем — в Мурманске, а в апреле — в Яр-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе.

Дарья Соколова

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