Ветрозависимые люди: зачем спортсмены в Тольятти поднимают парус при минус 20

Сноукайтинг настолько молод как спортивная дисциплина, что до сих пор не имеет строгих правил оценки на соревнованиях. Это экстремальный вид спорта, объединяющий зимние лыжи или сноуборд с парусом и лебедкой. На марафоне "Жигулевское море" в Тольятти ежегодно собирается более сотни участников. Корреспондент ТАСС побывала на соревновании и узнала, что такое "гонка вооружения" на снегу и какой вид сноукайтинга считается самым зрелищным

Мы пересекаем замерзшее Жигулевское море на снегоходе и следуем к самой дальней площадке, где мужчины и женщины участвуют в соревнованиях по сноукайтингу на скорость в рамках марафона. Выступления должны были начаться 24 февраля, но стартовали на день позже из-за 30-градусных морозов, и только на третий день установилась благоприятная для участников погода — около минус 20 градусов и умеренный ветер, дующий в одном направлении. Спортсмены готовятся ко второму заезду из шести. О скором старте их предупреждают с помощью поднимающихся флагов и звона колокольчика вместо привычного свистка. "Вообще самый главный знак, который говорит о подготовке к старту, — это флаги, сменяющие друг друга. Но на всякий случай мы оповещаем спортсменов и с помощью звука", — объясняет судья, рейс-директор марафона "Жигулевское море" Алексей Ражев.

Сноукайтинг относится к парусным видам спорта, и соревнования здесь проводятся на скорость. Чтобы победить, нужно пройти дистанцию как можно быстрее без нарушения правил на протяжении нескольких заездов. "Курсы у спортсменов пересекаются, у кого-то есть приоритет, кто-то должен уступить — правила на соревнованиях одни из самых сложных", — объясняет судья. Пострадавший спортсмен может объявить сопернику протест, который будет рассмотрен и учтен при подсчете очков. Из-за грубых нарушений участника могут дисквалифицировать, то есть переместить на последнюю строчку. Полеты над снегом Первыми стартуют спортсмены на лыжах. Сноукайтеры тянут на себя стропы — нити, которые удерживают кайт или так называемый воздушный змей, и начинают набирать скорость. Спортсмены как будто парят — о том, что они касаются земли, говорят только разлетающиеся из-под лыж хлопья снега, выпавшего накануне вечером. Следом стартуют кайтеры на сноубордах. Сегодня им повезло меньше — ветер спал, и им сложнее сдвинуться с места и набрать скорость. Они двигают стропы в разных направлениях, пытаясь поймать ветер кайтом. Наконец некоторым участникам это удается, и они разгоняются. Вскоре спортсмены удаляются, пока не превращаются в едва заметные точки с разноцветными кайтами над головой. Судья объясняет: они должны пройти дистанцию, достигая определенных точек, и вернуться. Сложность этого вида спорта состоит в том, что по маршруту участники должны двигаться в том числе против ветра. "Но это невозможно с точки зрения физики, поэтому спортсмены выстраивают траектории и двигаются по ним под определенным углом с помощью силы ветра. Эти направления движения называются галсами", — объясняет технический директор мероприятия Петр Федько.

Проходит несколько минут, и первые участники вновь показываются на горизонте. Они со свистом проносятся мимо и кричат свои номера на случай, если судья их не увидит. Приехавшие спортсмены отдыхают: катаются в свое удовольствие или общаются с другими участниками. В сноукайтинге среди спортсменов много людей, начинавших как любители. Так на марафон в Тольятти попал пермяк Александр Соколов. "Сначала на лодочке катался, а зимой, чтобы было чем заняться, решил освоить сноукайтинг. Но просто кататься не очень интересно, нужно какое-то развитие", — рассказывает он. Александр отмечает, что раньше, когда на соревнования приезжало меньше людей, он занимал призовые места. Сейчас конкурировать стало сложнее. "Но я все-таки не спортсмен, для меня это больше удовольствие", — улыбается пермяк. Другой участник из Златоуста (Челябинская область) скромно отмечает, что в прошлом году победил благодаря "чистой удаче". "Езжу на соревнования, встречаюсь с такими же ветрозависимыми людьми. В обычной жизни я занимаюсь ремонтом автомобилей", — рассказывает Егор Камалов. Он объясняет, что тогда перед самым стартом поменял кайт и за счет этого выиграл. "По прогнозу ветер был слабоватый, но все на него понадеялись и взяли большие кайты. Перед стартом стало сильно раздувать, и я в последний момент взял кайт среднего размера. К первому знаку я всех догнал, так как ребята устали физически — с большим "парашютом" нагрузка больше", — объясняет Егор. Воздушные трюки В кафе, где отдыхают участники марафона, все подсаживаются друг к другу за столики, общаются на отвлеченные темы, шутят. Все они, кажется, уже давно знакомы и вовсе не соревнуются, а просто наконец встретились после долгой разлуки. "Вы заметили, что все кайтеры — улыбчивые люди? Для нас это не просто соревнования, а повод для встречи с единомышленниками из разных уголков страны", — говорит Петр Федько. Он сам увлекается более экстремальным направлением сноукайтинга — фристайлом, это выполнение трюков в воздухе на кайте. "Я в соревнованиях не участвую, но подсматриваю за трюками ребят, запоминаю их и потом разучиваю. Все-таки это направление больше для молодежи, которая более гибкая и которой не так страшно падать", — улыбается он.

Фристайл — максимально зрелищный вид кайтинга. Здесь конкурсанты разгоняются и подлетают на трамплинах, чтобы в воздухе успеть завершить несколько фигур. Снег для них, в отличие от гонщиков, не помеха, а мягкая подушка, на которую нестрашно упасть в случае неудачи. Но падают здесь редко — профессионалы рассчитывают каждую секунду своего полета. Спортсменам дается семь попыток по семь минут, из них судьи отбирают лучшие четыре выступления у каждого участника. "Это визитная карточка кайтинга... Люди выпрыгивают на 10–15 метров, рекорд мира — 30 с лишним метров — это не может оставить равнодушным. У нас говорят — нельзя бороться с ветром, нужно с ним подружиться", — уверен судья Денис Гаращенко, приехавший из Екатеринбурга. Среди фристайлеров много тех, кто раньше занимался гонками. Такие участники объясняют, что на курс-рейсе им не хватает разнообразия в маршрутах, еще они сталкиваются с так называемой "гонкой вооружения". "У кого дороже оборудование, быстрее доска и легче все элементы — 30% результата добавляется. В какой-то момент я понял, что "гонка оборудования" мне не нравится", — рассказывает пятикратный чемпион России, трехкратный чемпион мира по сноукайтингу Антон Черкашин из Москвы.

Владимир Чеганов из Екатеринбурга, который тоже перешел из гонок во фристайл, объясняет, что здесь все зависит от человека. "Во фристайле даже в полностью неподходящем, каком-то старом снаряжении за счет своих навыков ты можешь хорошо себя показать. В гонках вот этого прогресса очень мало", — считает он. Кроме хорошего оборудования, некоторые гонщики также используют "умные" часы, которые по GPS высчитывают траекторию движения и показывают спортсмену, как лучше развернуться при прохождении контрольных точек. Столица парусного спорта Организаторы с сожалением рассказывают, что из-за санитарных ограничений многие спортсмены не смогли приехать. Раньше соревнования посещали жители Чехии, Румынии, Казахстана и других стран. Кроме того, после решения CAS в декабре 2020 года, по которому в России запрещено проводить крупные международные соревнования, марафон "Жигулевское море" лишился статуса этапа Кубка мира по сноукайтингу. В прежние годы Тольятти наравне с городами Италии, Украины и других стран привлекал спортсменов.