В Мордовии стартовал кадровый проект для поиска управленцев

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Врио главы Республики Мордовия Артем Здунов в среду дал старт кадровому проекту "Моя Мордовия", организованному при поддержке АНО "Россия - страна возможностей". Его победителей включат в резерв управленческих кадров республики, сообщили в пресс-службе главы Мордовии.

26 февраля в ходе заседания Госсобрания Мордовии Здунов раскритиковал работу кабинета министров и объявил об отставке регионального правительства. Он также заявил о необходимости устранения дублирующих функций органов власти и их реформировании.

"Мы запускаем республиканский кадровый проект по поиску руководителей для органов власти Мордовии. Наша главная задача - создание благоприятных условий для достойной жизни каждого человека. Для этого нам предстоит наводить порядок в управлении, оздоравливать финансовую систему. И мы уверены, что для этого необходимо обновление управленческого аппарата, вовлечение в него тех достойных людей, которые раньше не могли пробить себе путь в систему управления или даже не помышляли об этом", - цитирует пресс-служба Артема Здунова.

По его словам, все победители конкурса будут включены в резерв управленческих кадров Республики Мордовия, а также получат право на участие в образовательной программе "Развитие управленческих навыков руководителя", которая будет состоять из мастер-классов преподавателей федеральной "Школы губернаторов".

Проект "Моя Мордовия" состоит из четырех этапов, сочетающих дистанционные и очные испытания. Такой формат позволит охватить как можно больше специалистов и отобрать из них самых сильных. К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 25 до 55 лет включительно, имеющие высшее образование и опыт управления не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет. При этом от участников не требуется обязательного опыта госслужбы.

"На первый план выходят личностные качества и желание быть полезным своей малой родине. Каждый может предложить свои знания и опыт в той области, где работает сейчас, - в бизнесе, промышленности, образовании, медицине. Я верю, что вовлечение талантливых руководителей в управление регионом, предоставление им серьезных полномочий - верный и своевременный шаг к позитивным изменениям в Мордовии", - прокомментировал президент Федерации тенниса России, член Наблюдательного совета проекта "Моя Мордовия" Шамиль Тарпищев.