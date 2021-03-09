Автомобильная экспедиция впервые добралась до Новосибирских островов

ЯКУТСК, 9 марта. /ТАСС/. Автомобильная экспедиция Русского географического общества (РГО) "Евразия: от края до края" преодолела порядка 10 тыс. км от Якутска до архипелага Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане. Об этом рассказал ТАСС член команды арктических путешественников Александр Еликов.

"Впервые легковые автомобили добрались до Новосибирских островов. Общий пробег составил порядка 10 тыс. км, из них более половины - по бездорожью. Впечатлений много, Арктика - невероятно красивое место, где живут замечательные люди", - рассказал Еликов.

Во время экспедиции участники снимали многосерийный фильм и опубликуют его на YouTube-канале "Про путешествия". "Сняли много видео: северное сияние, арктические хищники, преграды в виде многокилометровых торосов, достигающих местами в высоту трех метров, и гигантские трещины с открытой водой", - добавил Еликов.

Торосы и трещины моря Лаптевых по льду Северного Ледовитого океана стали одним из самых сложных участков арктической экспедиции. "Во-первых, сам выезд на лед уже сам по себе волнителен - ты съезжаешь с твердой поверхности материка на нестабильный арктический лед. Под машинами бездонная глубина северных морей, вокруг ни души и постоянный штормовой ветер вперемешку с морозом, пронизывающий беспощадно все живое до костей", - рассказал журналистам руководитель команды, полярный исследователь и арктический блогер Богдан Булычев.

Ранее еще ни одному российскому или иностранному экипажу не удавалось преодолеть этот маршрут на машинах. Участники экспедиции выехали из Якутска 25 января и вернулись 6 марта. Большую часть пути они провели в условиях полярной ночи при экстремально низких температурах. Часть пути они следовали по федеральной трассе "Колыма". Экспедиция проводилась при поддержке РГО и главы Якутии Айсена Николаева.