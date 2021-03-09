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В водохранилищах Симферополя сформировали резервный запас воды

По словам гендиректора предприятия "Вода Крыма", это позволит обеспечивать город во время устранения аварий на сетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Запас воды на случай аварий сформировали в трех водохранилищах Симферополя, чтобы бесперебойно снабжать город. Об этом сообщил во вторник на совещании гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

"На сегодняшний день мы имеем очень небольшие притоки в водохранилища, но по городу Симферополю они позволяют нам сделать уверенный вывод, с учетом того, что мы разработали все скважины на западном направлении, мы будем гарантировать нашим горожанам и тем 39 населенным пунктам, которые питаются от этих сетей, что перерывов в водоснабжении не будет. Мы накопили наконец-таки резервный миллион [кубических метров воды] в Симферопольское водохранилище, который позволит в случае аварий магистральных водоводов эти дни подрабатывать оттуда", - сказал Баженов.

В Партизанском и Аянском водохранилищах, из которых также снабжается Симферополь, создан достаточный запас для подачи воды во время устранения аварий, уточнил Баженов.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Также графики введены в Ялте и Алуште, в Севастополе введен режим повышенной готовности.

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