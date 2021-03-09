Аэродизайнеры более чем из 20 регионов РФ поучаствуют в фестивале воздушных шаров в КБР

НАЛЬЧИК, 9 марта. /ТАСС/. Горный фестиваль воздушных шаров, который пройдет в Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии (КБР) в марте, соберет около 40 аэродизайнеров более чем из 20 регионов России. Они создадут реалистичные композиции из воздушных шаров, об этом ТАСС рассказал организатор фестиваля Александр Толстокоров.

"Мы хотим привлечь внимание к нашей республике, повысить уровень событийного туризма и престиж региона в целом. Фестиваль откроется 16 марта у подножия горы Чегет в Приэльбрусье, а завершится в конце месяца. Подготовку мы начнем с 12 марта. К нам приедут аэродизайнеры более чем из 20 регионов России, в том числе из Челябинска, Уфы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сыктывкара, Нижнего Новгорода, Москвы, Московской области - всего около 40 участников", - рассказал собеседник агентства.

В 2019 году Толстокоров выиграл грант на Северо-Кавказском образовательном форуме "Машук", благодаря которому проводится фестиваль. "Мы должны были провести еще в прошлом году, однако в связи с ситуацией с пандемией, нам пришлось его перенести на год", - пояснил организатор.

Аэродизайнеры будут участвовать в соревнованиях по пяти номинациям, в том числе будет создана большая скульптура из воздушных шаров высотой 2,5 м, а также тематические арки. "Еще один конкурс - "Черный ящик" - мы дадим участникам шары разных форм и разных цветов, и ребята, используя свою фантазию, соберут необычную фигуру. Также у нас будет конкурс "12 минут", в течение которых из длинных шариков надо будет сделать фигурку. Кроме того, участники соберут "крафтовый букет" из шаров", - рассказал Толстокоров.

По итогам соревнования победителям вручат призы. "У нас много партнеров, среди подарков, в частности, будут кондитерские изделия, местные сувениры, проживание в гостинице, а также поездки на джипах", - отметил собеседник агентства.

Организатор подчеркнул, что проводить такой фестиваль планирует ежегодно при поддержке партнеров.