Почти 90 видеокамер установят в Липецкой области для контроля жителями капремонта домов

ЛИПЕЦК, 10 марта. /ТАСС/. Почти 90 камер видеонаблюдения установят в Липецкой области, чтобы жители могли в режиме реального времени следить за ходом капитального ремонта домов. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В данный момент трансляция ведется с 25 камер, всего запланирована установка почти 90 устройств для съемки", - сказал Артамонов. Он отметил, что "картинку" с уже работающих камер в местных многоэтажках можно смотреть на сайте фонда капремонта, силами которого и реализуется практика видеонаблюдения на объектах.

Прежде всего, как пояснили в областной администрации, камеры ставят в домах, где ведутся внешние работы, такие как ремонт фасада или крыши, и есть техническая возможность подключения. Здесь убеждены, что видеонаблюдение "решает сразу несколько важных задач". "Это дополнительный инструмент контроля сроков ремонта, соблюдения техники безопасности, своевременного вывоза строительного мусора", - сказали в администрации.

Глава региона считает подобную техническую возможность еще одним способом диалога с жителями. "Радует, что идет диалог с жителями, от них поступают пожелания и предложения, в том числе и в соцсетях в адрес областной и местной власти, мы и в дальнейшем планируем работать вместе с липчанами, совместно принимать решения", - заключил Артамонов.